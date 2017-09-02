قال مساعد قائد الوحدات الخاصة لقوات الشرطة الايرانية العميد حبيب‌ الله جان‌ نثاري انه سيتم نشر 14 كتيبة في منفذ مهران الحدودي لصون الامن وتسهيل تنقل الزائرين اثناء مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين(ع).

واكد حبيب‌ الله جان‌ نثاري، في تصريح ادلى به خلال اجتماع لجنة الزيارة الاربعينية في منفذ مهران الحدودي يوم السبت، على ضرورة تقديم افضل الخدمات للزائرين الكرام من خلال تعزيز النظم والقوانين المرتبطة.

ونوه الى ان المهمة الرئيسية للوحدة الخاصة بزيارة اربعينية ذكرى استشهاد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام تتمثل بصون الهدوء والانضباط وتعزيز الامن، مشددا على عدم السماح لاي زائر بالخروج دون اصطحاب جواز سفر نافذ.

واكد على ضرورة اصطحاب الزائرين الراغبين في المشاركة في مراسم الزيارة الاربعينية جميع الوثائق الثبوتية اللازمة التي تضم جواز سفر نافذ المفعول مع تأشيرة دخول للجانب العراقي.

ولفت الى ان المواكب التي تنتشر يجب ان تتبع قوانين الشرطة وضوابطها، مؤكدا انه لاينبغي اقامة المواكب داخل المنفذ الحدودي.