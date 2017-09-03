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رقم الخبر: 201934 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 20:16 الاقسام: اقتصاد  
قطر تبيع بنك "لوكسمبورغ" الدولي

قطر تبيع بنك "لوكسمبورغ" الدولي

أبرمت شركة (ليجند هولدنغز) الصينية صفقة للاستحواذ على حصة نسبتها 90% في بنك لوكسمبورغ الدولي من الأسرة المالكة في قطر.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 48ر1 مليار يورو (76ر1 مليار دولار)، لتصبح أكبر عملية استحواذ للشركة الصينية بالخارج. وتشتري ليجند، المالكة لمجموعة (لينوفو) لأجهزة الكمبيوتر، بنك (لوكسمبورغ) الدولي الذي تأسس قبل 161 عاماً من (بريسيشن كابيتال)، الذراع الإستثمارية لأفراد في الأسرة المالكة القطرية من بينهم رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.

وقالت ليجند، في بيان، إنها تجري عملية الشراء عبر (بيوند ليب)، وحدتها في هونغ كونغ. وكانت وكالة رويترز كشفت عن أن ليجند أجرت في يوليو محادثات مع بريسيشن بخصوص استحواذ محتمل على بنك لوكسمبورغ الدولي.

 
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