أعلن مدير الميزانية في البيت الأبيض الأميركي، مايك مولفاني، إن الرئيس دونالد ترامب طلب من الكونغرس الموافقة على تخصيص 85ر7 مليار دولار كتمويل مبدئي لإزالة آثار إعصار هارفي الذي سبب سيولاً عارمة في ولاية تكساس.

وجاء الطلب في رسالة وجهها مدير الميزانية بالبيت الأبيض إلى رئيس مجلس النواب الأميركي، بول ريان، في ظل خلافات داخل الكونغرس بشأن تمويل برامج إدارة الرئيس ترامب بوجه عام.

وقال مولفاني في الرسالة: إن تقاعس الكونغرس عن رفع سقف الدين -الذي ستصل إليه الحكومة بنهاية سبتمبر/ أيلول الجاري على الأرجح- قد يحول دون تقديم طلبات أخرى للحصول على التمويل لتخفيف آثار كارثة هارفي.

وكانت شركة (آر.إم.إس) المتخصصة في تقييم المخاطر قد قالت مؤخراً إن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إعصار هارفي قد تتراوح بين سبعين وتسعين مليار دولار.

على صعيد آخر، أعلنت وكالة (بلومبرغ) الإخبارية إن إعصار هارفي تسبب في نقص ما توصف بأنها أهم مادة بتروكيميائية في العالم، وهي مادة الإيثيلين التي تنتج بكميات كبيرة في منطقة الساحل الأميركي على خليج المكسيك.

ووفقاً لخدمة (بتروكيم واير) المتخصصة في قطاع البتروكيميائيات، فقد توقف 61% من إجمالي طاقة إنتاج الإيثيلين في الولايات المتحدة بسبب إعصار هارفي.

والإيثيلين غاز قابل للإشتعال وعنصر أساسي في إنتاج العديد من المواد التي تستخدم في شتى الصناعات. فهذه المادة تحولها المصانع إلى البولي إيثيلين أكثر المواد البلاستيكية إنتشاراً بالعالم والتي تستخدم في صناعة الأكياس البلاستيكية ومواد تغليف الأغذية.

ويعد الإيثيلين أحد المكونات في منتجات الفينيل مثل أنابيب (بي.في.سي) التي تستخدم في توصيل المياه إلى المنازل، كما يستخدم في إنتاج أجهزة طبية حيوية، وبعض مكونات السيارات، والمطاط الصناعي. ويجري أيضاً تحويل الإيثيلين إلى إيثيلين غليكول، وهي مادة مضادة للتجمد تستخدم لحماية المحركات وأجنحة الطائرات شتاء. ويستخدم الإيثيلين أيضاً لإنتاج البوليستر الذي يدخل في صناعة المنسوجات وقوارير المياه.

ووفقاً للمحلل في شركة (أليمبك غلوبال أدفايزرز)، فان الإيثيلين ومشتقاته يمثل نحو 40% من إجمالي مبيعات المواد الكيميائية. ويشكل الإنتاج الأميركي حوالي خمس الإنتاج العالمي. ويرى محللون أن صورة الخسائر بالسوق العالمية لن تتضح بدقة إلا بعد العودة لتشغيل منشآت الإنتاج الأميركية التي توقفت، وتقييم ما لحق بها من أضرار. وطبقاً لبعض التقديرات، لن يعود الإنتاج إلى سابق عهده قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.