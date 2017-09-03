أبقت وكالة (ستاندرد أند بورز) الدولية، الجمعة، تصنيف لبنان الإئتماني عند "B-/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت (ستاندرد أند بورز) أن يلقي عبء الدين العام بظلاله على الحكومة اللبنانية، ويبقى مرتفعاً جداً حتى 2020. وحذت الوكالة حذو نظيرتها (فيتش) التي أبقت هي الأخرى في وقت سابق من يوم الجمعة، تصنيف لبنان السيادي عند –B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أسبوع من خفض (موديز) تصنيف البلاد، وسط مخاوف من الارتفاع الشديد بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت (فيتش): إن تصنيفها يرجع إلى الضعف البالغ للأوضاع المالية العامة وارتفاع المخاطر السياسية، لكنه يأخذ في الحسبان أيضاً احتياطيات لبنان الأجنبية الكبيرة ونظامها المصرفي القوي.

ويسعى لبنان لإصلاح اقتصاده الهش بعد انتخاب الرئيس اللبناني ميشال عون العام الماضي وتشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد، بما في ذلك سن تشريعات تسمح بتطوير النفط والغاز.

وفي الشهر الماضي، قررت الحكومة زيادة أجور القطاع العام وزيادة الضرائب لتغطية التكاليف، ما دفع وكالة (موديز) لخفض تصنيفها الائتماني للبنان إلى B3.