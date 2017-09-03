إيران تدعو الهند للإسراع في مد سكك حديد جابهار-زاهدان في معرض إشارته إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين ايران والهند للاستثمار في توسيع شبكة سكك الحديد في جنوب وشرق ايران، أكد مساعد وزير الطرق وبناء المدن، خيرالله خادمي، الى الإسراع في مد سكك الحديد بين جابهار وزاهدان.