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رقم الخبر: 201931 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 20:14 الاقسام: اقتصاد  
إيران تدعو الهند للإسراع في مد سكك حديد جابهار-زاهدان

إيران تدعو الهند للإسراع في مد سكك حديد جابهار-زاهدان

في معرض إشارته إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين ايران والهند للاستثمار في توسيع شبكة سكك الحديد في جنوب وشرق ايران، أكد مساعد وزير الطرق وبناء المدن، خيرالله خادمي، الى الإسراع في مد سكك الحديد بين جابهار وزاهدان.

وفي تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، أضاف خادمي، الذي يزور نيودلهي لمتابعة الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي لإيران، أضاف: إننا ندعو شركة (ايركان هند) الحكومية الى الإسراع في إكمال مشروع سكك الحديد بين جابهار وزاهدان. وأكد على الإسراع في إكمال ممر الشمال-جنوب وتوسيع الطرق التي تربط المناطق الحدودية بأفغانستان.

 
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