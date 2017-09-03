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رقم الخبر: 201930 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 20:14 الاقسام: اقتصاد  
البنوك الإيرانية تخفض سعر فائدة الإيداع السنوي إلى 15%

البنوك الإيرانية تخفض سعر فائدة الإيداع السنوي إلى 15%

طبقت البنوك والمؤسسات الإئتمانية في ايران، بدءاً من أمس السبت، قرار البنك المركزي المتعلق بخفض سعر فائدة الإيداع السنوي الى 15 بالمئة.

وحدد القرار الجديد للبنك المركزي، سعر فائدة الإيداع قصير الأجل (حساب اليومي) 10 بالمئة كحد أقصى. ويستهدف البنك المركزي عبر خفض الفائدة، دعم قطاع الإنتاج، بعد تعاف تدريجي للاقتصاد في مرحلة ما بعد الحظر وانخفاض نسبة التضخم الى 10 بالمئة من مستوى نحو 40 بالمئة المسجل في عام 2013 الذي بلغت فيه معدلات سعر الفائدة المصرفية ذروتها عند 23 بالمئة.

 
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