وأفاد بنك تجارت بأنه یستعد لتمویل مشاریع البنیة التحتیة للشركات المحلیة في إطار إتفاقیة قیمتها 8 ملیارات یورو بین البلدین.

ویعتبر بنك تجارت واحداً من البنوك الإيرانية الـ12 التي نجحت في توقیع الإتفاقیة مع بنك (اكسیم) الكوري الجنوبي للتصدیر والتورید في إطار إتفاق الأخیر مع البنك المركزي.

إلى ذلك، أعلن المدير العام لمكتب شؤون أوروبا وأمريكا في مؤسسة تطوير التجارة، بهروز حسن ألفت، عن أسماء بعض البنوك الروسية، وقال: ان بنك كشاورزي أقر علاقات مصرفية مع المصارف الروسية.

وأفاد مراسل (إرنا)، نقلاً عن مؤسسة تطوير التجارة الايرانية، ان حسن ألفت أوضح بأن بنك كشاورزي أقر علاقات مصرفية شملت افتتاح حساب بالروبل واليورو وافتتاح اعتمادات مالية للتصدير والاستيراد وارسال وتسلم الحوالات المصرفية وإصدار الضمانات عن طريق بنك (مير بيزنس) وبنك (ترانس كابيتال) الروسيين . وأضاف: يمكن أيضاً إقرار العلاقات المصرفية واجراء معاملات الصرف الأجنبي مع بنوك sber،Rosevro Gazprom، Zenit، Promsvyaz الروسية بعد الاستفسارات ذات الصلة .