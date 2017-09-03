إرتفع إنتاج النفط الإيراني خلال شهر آب/ أغسطس الماضي بواقع 10 آلاف برميل يومياً عن شهر تموز/ يوليو الماضي، مستفيدة من إعفائها من إتفاق خفض الإنتاج النفطي.

وبلغ إنتاج إيران من النفط خلال الشهر الميلادي المنصرم 79ر3 مليون برميل نفط كمتوسط إنتاج يومي، ليرتفع بمقدار 10 آلاف برميل نفط يومياً عن شهر تموز/ يوليو الذي بلغ فيه إنتاج النفط 78ر3 مليون برميل كمتوسط يومي.

ويأتي إرتفاع الإنتاج الإيراني من النفط في وقت انخفض فيه إنتاج 13 دولة من دول منظمة (أوبك) بواقع 130 ألف برميل نفط كمتوسط يومي مقارنة مع الفترة نفسها من شهر تموز/ يوليو الماضي. وتسعى (أوبك) لخفض إنتاج النفط بحوالي 2ر1 مليون برميل نفط يومياً، وذلك خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير 2017 إلى نهاية آذار/ مارس 2018.