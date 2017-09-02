قاعات السوق الداخلية والتصديرية للبورصة سجلت مبيعات 596ر1 مليون طن من المنتجات الكيميائية والمشتقات النفطية بقيمة 690 مليون دولار، و800 ألف طن من المنتجات الصناعية والتعدينية بـ451 مليون دولار، فضلاً عن 226 ألف طن من المنتجات الزراعية بـ79 مليون دولار.

وشهدت القاعة التصديرية صفقات بيع 409 آلاف و288 طن من أنواع القير بـ104 ملايين دولار، و275 ألف طن خام حديد بـ9 ملايين دولار، و5719 طن عازل رطوبة بـ6ر2 مليون دولار، و5096 طن كبريت بـ339 ألف دولار، فضلاً عن 250 طن منتجات زراعية بأكثر من 123 ألف دولار. وسجلت السوق الفرعية للبورصة صفقات 14806 أطنان من أصناف السلع فاقت 8ر6 مليون دولار. وبالسوق المشتقة، بلغت التعاملات واقع 169720 عقداً طويل الأجل للمسكوكات الذهبية بقيمة 701 مليون دولار.

أما بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية، فأغلقت تعاملات يوم السبت على ارتفاع مؤشرها العام 155 نقطة إلى مستوى 83428 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 760 مليار ريال (الدولار=33240 ريال) عبر تداول 415 مليون سهم وورقة مالية توزعت على 40 ألفاً و593 صفقة.

وقاد صعود المؤشر العام أسهم شركات خليج فارس القابضة للبتروكيماويات 196 نقطة، واصفهان لتكرير النفط 13 نقطة، وفولاذ خوزستان للصلب 12 نقطة.