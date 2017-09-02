اعتبر مساعد شؤون التنسيق في هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة العميد علي عبداللهي، الادارة الاميركية بانها راعية لاعداء الاسلام المحمدي الاصيل، لافتا الى فشل الاميركييين في كل الجبهات خلال الاعوام الاخيرة.

وفي كلمة له القاها في مدينة رشت التابعة لمحافظة كيلان شمال ايران خلال ملتقى لتكريم ذكرى الشهداء، اشار العميد عبداللهي الى تضحيات المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) واستشهاد محسن حججي وقال، ان امثال الشهيد حججي فضلا عن كونهم يصبحون اساطير واسوة، فانهم يهزون العالم كله ويضخون دماء الاباء في شرايين المجتمع الاسلامي.

واشار الى العزم والارادة الصلبة التي كانت بادية في وجه الشهيد حججي خلال اسره واضاف، انه علينا ان نستلهم الانموذج من سيرة الشهداء واسلوب عيشهم وان يطلع الجيل الجديد على هؤلاء الرجال البواسل.

ونوه الى التطورات الاقليمية واعتبر الادارة الاميركية بانها راعية لاعداء الاسلام المحمدي الاصيل وقال، ان الاميركيين لم يفلحوا في اي جبهة خاضوا غمارها خلال الاعوام الاخيرة وان فشلهم يعود الى بطولات وتضحيات المقاتلين جنود الاسلام و هو امر ليس مصادفة.

واكد العميد عبداللهي بان الامكانيات لا يمكنها ان تحقق شيئا لوحدها واضاف، ان قوات انصار الله في اليمن صامدة اليوم اعتمادا على ايمانها وقدراتها الذاتية.

وقال مساعد شؤون التنسيق في القوات المسلحة، ان الجمهورية الاسلامية اليوم كقوة مستقلة ومقتدرة ومن دون تبعية تؤدي دورا مؤثرا وان الامن المستتب فيها هو ثمرة لتضحيات الشهداء.

بدوره قال نائب قائد حرس الثورة الإسلامية العميد حسين سلامي، ان موازين القوة اليوم تغيرت لصالح الثورة الاسلامية، لم يكن احد يصدق ان امريكا بكل مفاعلاتها النووية متأثرة في التطورات الاقليمية.

واشار العميد حسين سلامي خلال مراسم احياء ذكرى الشهيد محمود كاوه والشهيد المدافع عن المقدسات مرتضى عطائي، الى ان الاعداء يحاولون دوما توجيه ضربة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، قائلا، ان حروب الانابة في سوريا تتابع نفس الهدف لكن المقاومين وقفوا في وجه هذه الخط.

ولفت العميد سلامي الى ان موازين القوة اليوم تغيرت لصالح الثورة الاسلامية والنظام الاسلامي، لم يكن احد يصدق ان امريكا بكل مفاعلاتها النووية متأثرة في التطورات الاقليمية، وان يصبح الدور الرئيسي للجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الساحة.

وشدد العميد سلامي على ان عودة جثمان الشهيد محسن حججي الى حضن الوطن مؤشر على اقتدار وتأثير العالم الاسلامي والجمهورية الاسلامية الايرانية على المستكبرين وعملائهم في المنطقة.