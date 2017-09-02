وتحدثت هيئة الإذاعة الاسترالية في يوليو عن تستر مزعوم على قتل صبي أفغاني بالإضافة إلى مئات الوثائق المسربة لقوة الدفاع تتعلق بالعمليات السرية للقوات الخاصة الأسترالية.

وأصدر المفتش العام لقوة الدفاع الأسترالية، الجمعة، بيانا قال فيه إنه يجري تحقيقا "في شائعات عن ارتكاب انتهاكات محتملة لقوانين الصراع المسلح" من قبل القوات الأسترالية في أفغانستان.