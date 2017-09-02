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|رقم الخبر: 201925
|تاريخ النشر: أيلول 02, 2017
|الوقت: 17:34
|الاقسام: دوليات
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الجيش الأسترالي يحقق في جرائم ارتكبها بأفغانستان
وجهت هيئة الرقابة العسكرية الأسترالية نداء عاما لتقديم معلومات تتعلق بشائعات عن احتمال ارتكاب القوات الأسترالية جرائم حرب في أفغانستان.
وتحدثت هيئة الإذاعة الاسترالية في يوليو عن تستر مزعوم على قتل صبي أفغاني بالإضافة إلى مئات الوثائق المسربة لقوة الدفاع تتعلق بالعمليات السرية للقوات الخاصة الأسترالية.
وأصدر المفتش العام لقوة الدفاع الأسترالية، الجمعة، بيانا قال فيه إنه يجري تحقيقا "في شائعات عن ارتكاب انتهاكات محتملة لقوانين الصراع المسلح" من قبل القوات الأسترالية في أفغانستان.
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