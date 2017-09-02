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رقم الخبر: 201925 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 17:34 الاقسام: دوليات  
الجيش الأسترالي يحقق في جرائم ارتكبها بأفغانستان

الجيش الأسترالي يحقق في جرائم ارتكبها بأفغانستان

وجهت هيئة الرقابة العسكرية الأسترالية نداء عاما لتقديم معلومات تتعلق بشائعات عن احتمال ارتكاب القوات الأسترالية جرائم حرب في أفغانستان.

 وتحدثت هيئة الإذاعة الاسترالية في يوليو عن تستر مزعوم على قتل صبي أفغاني بالإضافة إلى مئات الوثائق المسربة لقوة الدفاع تتعلق بالعمليات السرية للقوات الخاصة الأسترالية.

وأصدر المفتش العام لقوة الدفاع الأسترالية، الجمعة، بيانا قال فيه إنه يجري تحقيقا "في شائعات عن ارتكاب انتهاكات محتملة لقوانين الصراع المسلح" من قبل القوات الأسترالية في أفغانستان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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