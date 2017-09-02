قالت الشرطة الفرنسية إنها اعتقلت رجلا قرب برج إيفل في باريس ليل الجمعة بعد أن تحدثت تقارير إخبارية عن حالة استنفار أمني.

وقال مسؤول بشرطة باريس إن “شخصا اعتُقل والحادث انتهى.لم يكن مسلحا وسنعرف المزيد عن دوافعه يوم السبت. وقالت الشرطة إنه لم يتم إخلاء البرج. وكان قد تعرض برج ايفل لمحاولات عديدة من قبل تنظيم داعش الارهابي للهجوم على البرج الأثري البارز، الأمر الذي دفع الحكومة الفرنسية لتشديد الرقابة الأمنية على البرج.أفادت الوفاق