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رقم الخبر: 201923 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 17:33 الاقسام: دوليات  
تقدم بإعلان الملياردير "سوروس" إرهابيا في أمريكا

تقدم بإعلان الملياردير "سوروس" إرهابيا في أمريكا

جمع الالتماس الذي يطالب الحكومة الأمريكية بإعلان الملياردير جورج سوروس إرهابيا، أكثر من 100 ألف توقيع، ما يلزم البيت الأبيض بالنظر فيه.

ونال الالتماس هذا العدد من التوقيعات خلال أسبوعين فقط، في وقت أسرع بكثير من الموعد الأقصى المحدد له في 19 سبتمبر/أيلول الحالي.

واتهم أصحاب الالتماس سوروس (87عاما) وهو يهودي هنغاري المولد أمريكي الجنسية، ورجل أعمال يعتبر من أغني الناس في العالم، بأنه عمل من خلال شبكة من المؤسسات التابعة له، على زعزعة استقرار البلاد، محرضا المواطنين ضد الحكومة، إضافة إلى تأثيره "غير السليم" على الدوائر الحزبية والحكومية الأمريكية.

ودعا أصحاب الالتماس الحكومة ووزارة العدل إلى "إعلان جورج سوروس وكافة مؤسساته بجميع أعضائها إرهابيين، ومصادرة أرصدته وممتلكاته الشخصية".

يذكر أن سوروس سبق أن وجه انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته، كما كان قد دعم منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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