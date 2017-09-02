قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: إن على الدول الأوروبية بذل قصارى جهودها لتطبيع الحوار مع روسيا في المجال الأمني.

وعبرت ميركل في بيان نشر على موقع الحكومة الألمانية، السبت، عن ثقتها بأن بنية الأمن في أوروبا غير ممكنة دون التعاون مع روسيا.

وأضافت أن على الدول الأوروبية أن تعمل ما بوسعها في مجال الأمن الأوروبي لتحسين الاتصالات مع روسيا من جديد، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة أخذ تنفيذ اتفاقات مينسك حول تسوية الأوضاع في أوكرانيا بعين الاعتبار.

كما أكدت ميركل ضرورة تنفيذ المعاهدات الدولية في مجال نزع السلاح. وقالت: "يجب تنفيذ كل الاتفاقات حول نزع السلاح بما فيها الاتفاقات الموجودة بين روسيا والولايات المتحدة... وإلاّ سيؤدي ذلك إلى مضاعفات جديدة".

وفي حديثها بشأن الأزمة حول كوريا الشمالية أيدت ميركل التسوية السلمية، مشيرة إلى احتمال حل هذه القضية باستخدام نهج مشابه لنهج المجتمع الدولي في تحقيق الاتفاق مع إيران حول ملفها النووي.