التقى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عددا كبيرا من القادة العسكريين، خلال فعاليات مؤتمر تطلق عليه السلطات اسم "الأمناء النشطين للمنظمات الابتدائية في رابطة الشباب للجيش الشعبي الكوري".

ونشرت وسائل إعلام رسمية، يوم السبت، صورة للزعيم المثير للجدل مع مئات العسكريين، أثارت مخاوف من أن تكون تمهيدا لإجراء تجربة نووية سادسة، تتحدث عنها تقارير صحفية منذ أيام.

ورجحت التقارير أن تجرى التجربة في التاسع من سبتمبر الجاري، تزامنا مع احتفالات كوريا الشمالية بيوم تأسيس الدولة.

والتقطت الصورة في "قصر شمس كمسوسان" الذي يضم ضريحي الزعيم الأب كيم جونغ إيل، والزعيم الجد كيم إيل سونغ. ولم توضح وكالة الأنباء المركزية الكورية توقيت الحدث، لكن يرجح أنه جرى الجمعة.

وقالت الوكالة: إن الزعيم "هنأ بحرارة أمناء المنظمات الابتدائية والمسؤولين الشباب في رابطة الجيش الشعبي الكوري، الذين أظهروا ذكاء وشجاعة الشباب في مواقع حماية الوطن والمواقع الرئيسية لبناء قوة اشتراكية".

وكان من بين القادة العسكريين إلى جانب كيم، الجنرال كيم وون هونغ وزير أمن الدولة، الذي عاد إلى منصبه بعد أن تم "تحييده"، حسب تقارير صحفية من كوريا الجنوبية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت حدة "حرب التهديدات" بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بعد إجراء بيونغيانغ سلسلة تجارب صاروخية أثارت قلق واشنطن والغرب بشكل عام.

من جهته قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن يوم السبت: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق مع نظيره الكوري الجنوبي على تعديل اتفاقية مشتركة تضع حدودا لتطوير صواريخ كوريا الجنوبية الباليستية وذلك وسط مواجهة بشأن التجارب الكورية الشمالية الصاروخية والنووية.

وقال البيت الأبيض: إن ترامب أبدى أيضا موافقة من الناحية النظرية على شراء كوريا الجنوبية معدات عسكرية أمريكية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وتريد كوريا الجنوبية رفع الحد الأقصى للصواريخ لتعزيز دفاعاتها في مواجهة كوريا الشمالية التي تطور برامج للصواريخ والأسلحة النووية في تحد للتحذيرات الدولية وعقوبات الأمم المتحدة.

وقال البيت الأزرق الكوري الجنوبي: إن الزعيمين اتفقا على مبدأ تعديل الخطوط العريضة للصواريخ إلى مستوى تريده كوريا الجنوبية وتشاطرا وجهة النظر بأن من الضروري تعزيز قدرات كوريا الجنوبية الدفاعية ردا على استفزازات وتهديدات كوريا الشمالية.

ومازالت كوريا الشمالية الفقيرة وكوريا الجنوبية الغنية والديمقراطية في حالة حرب من الناحية الفنية لأن الحرب التي دارت بينهما فيما بين عامي 1950 و1953 انتهت بهدنة وليس باتفاق سلام. وتهدد كوريا الشمالية عادة بتدمير كوريا الجنوبية وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.

ويقتصر تطوير كوريا الجنوبية لصواريخها الباليستية على مدى 800 كيلومتر وحمولة تبلغ زنتها 500 كيلوجرام بموجب اتفاقية ثنائية عُدلت في 2012.

وقالت كوريا الجنوبية إنها تريد تعديل الاتفاقية لزيادة الحد الأقصى للحمولة.

واتفقت الدولتان على الحد الأقصي في إطار التزام باتفاقية دولية اختيارية للحد من الأسلحة تهدف إلى الحد من انتشار الصواريخ والأسلحة النووية.