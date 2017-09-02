نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت أن بوتين لن يحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعقد هذا الشهر في نيويورك.

وسيسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كثيرا ما ينتقد الأمم المتحدة، إلى حشد دعم عالمي لإصلاح المنظمة الدولية عندما يستضيف اجتماعا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 18 سبتمبر أيلول قبل يوم من خطاب رسمي سيلقيه في المنظمة التي تضم 193 عضوا. ولم يتضح ما إذا كان بوتين اعتزم حضور هذا اللقاء في البداية.

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنظيم اجتماع رفيع المستوى في نيويورك يوم 18 سبتمبر/أيلول المقبل، للدفع باتجاه إصلاح الأمم المتحدة التي سبق أن اعتبرها عام 2016 "ناديا لمحبي أوقات التسلية".

وقال دبلوماسيون بالمنظمة الدولية الجمعة: إن الاجتماع سيعقد عشية الانطلاق الرسمي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيجري خلاله إقرار وثيقة سياسية تشاركتها الولايات المتحدة مع حوالي 15 دولة من القارات الخمس مثل بريطانيا وكندا والصين والأردن والسنغال.

وستكون هذه أول جمعية عامة للأمم المتحدة يشارك فيها ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لم تشارك بلاده في تلك الوثيقةـ إضافة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش.

وتتضمن الوثيقة عشرة بنود من تعهدات وتأكيدات ترمي جميعها لدعم مسيرة الإصلاحات التي بدأها غوتيريش، وتهدف طبقا للبند الثاني منها إلى جعل المنظمة الدولية "أكثر فعالية وكفاءة".

أما البند السادس من هذه الوثيقة فينص ـ وفق وكالة الأنباء الفرنسيةـ على وجوب الحد من الازدواجية والتكرار في مختلف هيئات الأمم المتحدة.

والوثيقة، غير الملزمة، تنص في بندها التاسع على وجوب أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة "تغييرات ملموسة" في منظومة العمل الأممية لتحسين أدائها في ميادين العمل الإنساني والإنمائي والسلام.