واعرب حسن روحاني، خلال استقباله رئيسة مجلس النواب في جنوب افريقيا باليكا مبيتي يوم السبت في طهران، عن ارتياحه لتعزيز وتمتين الاواصر بين طهران وبريتوريا بعد الثورة الاسلامية، مشيرا الى دعم الشعب الايراني لكفاح الشعب في جنوب افريقيا بقيادة نلسون ماندلا في مواجهة التمييز العنصري.

ووصف دور برلماني البلدين في تنمية التعاون بالمهم للغاية واكد على ضرورة تعزيزه، معربا عن ترحيب طهران بتنمية التعاون الاقتصادي مع بريتوريا اكثر مما مضى لاسيما في مجالات المناجم والطاقة، واكد استعداد طهران لتصدير الخدمات الفنية والهندسية الى هذا البلد.

ووصف روحاني الزيارة التي قام رئيس جنوب افريقيا الى طهران العام الماضي بانها تركت تأثيرات كبيرة للغاية على صعيد تنمية علاقات الصداقة الحميمة بين البلدين، معربا عن امله بتوطيد التعاون بين البلدين في المجال المصرفي.

واشار الى القطاع السياحي واهميته في زيادة تبادل الزيارات بين البلدين، موضحا انه بتعزيز التعاون في هذا القطاع فان شعبي البلدين يستطيعان التعرف على ثقافة احدهما الآخر والمناطق السياحية والتاريخية في كل بلد حيث ان هذا الموضوع يترك تأثيرات ايجابية على صعيد تنمية التعاون بينهما.

ونوه الى تماثل المواقف ووجهات النظر بين ايران وجنوب افريقيا حيال العديد من المواضيع والتطورات الدولية والاقليمية، معتبرا التعاون بين البلدين في المنظمات الدولية طيبا ومؤثرا في مسار التعاون والتنمية الجماعية.

واعتبر ان ايران وجنوب افريقيا تستطيعان القيام بمساع قيمة في الاوساط الدولية من اجل تعزيز السلام والاستقرار العالمي ومصالح البلدان النامية.

من جهتها اشادت باليكا مبيتي رئيسة مجلس النواب في جنوب افريقيا، خلال اللقاء، بالاستقبال الحار الذي لاقاه الوفد البرلماني الجنوب افريقي في طهران واكدت عزيمة بريتوريا لتعزيز العلاقات على جميع الصعد اكثر مما مضى.

ونوهت الى ان الحكومة والشعب في بلادها ينتظران زيارة الرئيس الايراني الى جنوب افريقيا، مؤكدة رغبة بلادها في تعزيز التعاون بين البلدين ودعم برلمان بلادها لهذا التعاون ورغبة النواب لمشاركة ايران في دفع المشاريع التنموية لبلادها.

واكدت على تعزيز التعاون بين البلدين في الاوساط والمنظمات الدولية بهدف تعزيز السلام والصداقة على الصعيد العالمي اكثر مما مضى.