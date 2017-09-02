* باليكا مبيتي: اننا نحرص على عضوية ايران في مجموعة البريكس

في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الجنوب افريقية:

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني على تعاون ايران وجنوب افريقيا في مجال مكافحة الارهاب وعبر عن شكره واشادته لمواقف جنوب افريقيا في اقرار حق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي حديث للصحفيين بعد لقائه اليوم السبت رئيسة برلمان جنوب افريقيا باليكا مبيتي، قال لاريجاني: اجرينا اليوم محادثات طيبة مع رئيسة برلمان جنوب افريقيا تناولت مختلف فرص الاستثمار بين البلدين سيما في مجال انتاج الطاقة الكهربائية.

واضاف لاريجاني ان ايران وجنوب افريقيا بإمكانهما التعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والنقل والاستثمارات.

واشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى التعاون بين ايران وجنوب افريقيا في مجال مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات وقال اننا ثمنا موقف جنوب افريقيا في اقرار حق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأعرب لاريجاني عن أمله بان تسهم زيارة رئيسة برلمان جنوب افريقيا والوفد المرافق لها الى ايران في دعم اواصر العلاقات سيما التجارية.

ووصف رئيس مجلس الشوري الاسلامي العلاقات والتعاون بين البرلمانين الايراني والجنوب افريقي بالايجابي، وقال ان علاقاتنا كانت طيبة ولازالت مع جنوب افريقيا.

وتطرق الى زيارة رئيس جنوب افريقيا لايران وقال ان هذه الزيارة فتحت افاقا كبيرة في اطار العلاقات الثنائية بين ايران وجنوب افريقيا.

بدورها قالت رئيسة برلمان جنوب افريقيا باليكا مبيتي في اللقاء الصحفي، انه خلال زيارة رئيس جنوب افريقيا لايران، جرى طرح موضوع انضمام ايران الى مجموعة البريكس، واننا نحرص على عضوية ايران في هذه المجموعة ونعتقد بأن اضافة اعضاء جدد الى هذه المجموعة، سيسهم في المزيد من النمو والتطور.

واضافت بان جنوب افريقيا مطلعة على مكانة ايران الستراتيجية وعدد سكانها، وتعي ان ايران باتت دولة نامية في مختلف المواضيع بمافيها التعليم .

وأكدت: نأمل بزيارة الرئيس روحاني الى جنوب افريقيا قبل نهاية العام الجاري كما نأمل بزيارة رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الى جنوب افريقيا قريبا.

البريكس القوة الاقتصادية الناشئة تضم في عضويتها دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، وتمثل نصف سكان العالم و28% من القوة الاقتصادية بالعالم.

ووصلت رئيسة برلمان جنوب افريقيا صباح السبت الى ايران على رأس وفد برلماني، والتقت رئيس مجلس الشورى الاسلامي ورئيس الجمهورية حسن روحاني.

ومن المقرر ان تلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس البنك المركزي ولي الله سيف.