* العميد اسماعيلي: ايران من بين الدول الست الاولى عالمياً في صناعة الرادارات

تفقد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية صباح السبت، معرض أحدث منجزات مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي بما فيها المنظومات الرادارية الحديثة.

وفي هذه الزيارة التي جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي، حيث تفقد اللواء باقري الاقسام المختلفة للمقر بما فيها مؤسسة الابحاث والجهاد الكفائي

وتفقد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، معرض منجزات القدرات الصناعية لمقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي بما فيها المنظومات الرادارية والانصات والمعلومات ومنظومات الباحث.

ورافق اللواء باقري في هذه الجولة، قائد مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي ونائب قائد المقر العميد صباحي فر.

وأكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بأنه لو هاجم الاعداء ايران فليس بإمكانهم اطلاقا حصر الحرب في نطاقها وستفرض ايران قدرتها عليهم.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين بالمناسبة، قال اللواء باقري، ان حراسة الحدود اليوم اخذت ابعادا اوسع من الماضي وان الدفاع الجوي يعد ضمن اهم حراس الحدود لايران.

واضاف، انه في عالم يتولى فيه الحمقى والجهلة قيادة القوى الاستكبارية، نشاهد بأنهم لا جراة لديهم على مهاجمة ايران. انهم ومع ضآلة الفكر والعقل لديهم يدركون بان الهجوم على ايران لا يفيدهم في شيء بل سيكبدهم ايضا الكثير من الاثمان.

واكد اللواء باقري، إن كانوا هم الذين يقررون بدء الحرب فمن المؤكد انهم لا يحددون متى واين تنتهي، انهم لا يمكنهم حصر هذه الحرب في نطاق الجمهورية الاسلامية الايرانية وحتى ان اولوية الحرب في الحدود الايرانية لا يحددونه هم بل ان قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي التي تفرض عليهم هذه الأمور.

وتابع رئيس الاركان العامة الايرانية، اننا نتصور وقوع مثل هذا الهجوم بنسبة ضئيلة ولكن في ضوء قدراتنا البرية فمن المستبعد جدا جدا ان يرتكبوا مثل هذه الحماقة ويشتبكوا مع مقاتلينا الذين يعد الشهيد حججي احد امثلتهم.

وقال باقري، اننا وخلال زياراتنا للمعسكرات والمراكز العسكرية نواجه كمّا هائلا من الرسائل والاصرار للتوجه الى سوريا والدفاع عن مراقد اهل البيت(ع) والحرب ضد التكفيريين وان الشهيد حججي شاهد كبير امام انظارهم.

من جانبه، قال قائد مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي، ان ايران من بين الدول الست الاولى عالمياً في صناعة الرادارات وذلك بفضل جهود خبراء مقر الدفاع الجوي والصناعات الدفاعية والجامعية.

وأشار العميد فرزاد اسماعيلي في تصريح له، الى ان منظمة الطيران المدني الدولي اعتبرت في عام 2014 ان الاجواء الايرانية اكثر الاجواء امنا في منطقة الشرق الاوسط وذلك بفضل اقتدار الدفاع الجوي الايراني في ارساء الامن في الاجواء الايرانية.

واضاف، وهذا يعود الى توفير الامن للرحلات الجوية وكذلك توجيه تحذيرات الى الطائرات المعادية والاجنبية التي تنوي الاقتراب من الحدود الايرانية.

ولفت قائد مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي، الى انه يمر يوميا عبر الاجواء الايرانية قرابة 1700 رحلة تجارية ماعدا الرحلات الداخلية ومقاتلات القوات المسلحة الايرانية والمروحيات العسكرية والاسعاف الجوي، حيث يتم توفير الامن لها من خلال شبكة الدفاع الجوي في المقر.

ونوه العميد اسماعيلي الى انه نظرا لوجود قواعد عسكرية للدول العظمى في الدول المجاورة لايران ان الدفاع الجوي تمكن من مضاعفة منظوماته ثلاث مرات.

واعتبر قائد مقر خاتم الانبياء(ص) منظومات سما وسميع وصامت1 وعروج من اهم المنظومات المتطورة في الدفاع الجوي الايراني، قائلا، نجحنا في هذا المجال من انتاج رادارات ترصد تحركات العدو بدقة عالية.

وشدد العميد اسماعيلي على ان الدفاع الجوي تمكن عبر تعاون القوات المسلحة من تعزيز نقاطه من 400 نقطة الى 3700 نقطة في جميع انحاء ايران.

ويصادف الثاني من سبتمبر الذكرى السنوية لأمر قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة بتأسيس مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي.