عدّ رئيس جامعة الدراسات العليا والتكنولوجيا المتقدمة محمد‌جواد آروين إيران من بين عشر دول متفوقة عالميا في مجال تكنولوجيا النانو.

واضاف محمد‌جواد آروين في كلمته يوم الاربعاء امام المؤتمر الوطني الثالث لعلم وتكنولوجيا النانو وورش العمل المتخصصة، ان الاحصاءات تؤكد ان ايران من بين الدول العشر الاولى فى هذه التكنولوجيا، وفى عام 2015 قدمت ايران اكثر من 6 الاف مقالة في هذا الحقل العلمي حيث باتت من بين الدول السبع الاولى فى العالم.

وتابع: ان تأسيس جمعية العلوم وتكنولوجيا النانو في إيران وجامعة الدراسات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، يصب في سياق صنع جو من التفاعل والتعاون بين العلماء والمفكرين في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا وتقديم إنجازات جديدة في مجال البحوث والتكنولوجيا النانوية، واستعراض الحالة الراهنة لتطبيقات تكنولوجيا النانو في مختلف المجالات. وهي تنظم مؤتمرا وطنيا ثالثا وحلقات عمل متخصصة لعلم وتكنولوجيا النانو.

ونوه أروين الى انه بالإضافة إلى عرض أحدث النتائج البحثية وإنجازات الخبراء والباحثين في هذا المجال، بمشاركة القطاع الخاص فان معرضا جانبيا وورش عمل متخصصة في مجال علم النانو وتكنولوجيا النانو قد أقيم الى جانب المؤتمر.

ولفت الى ان جميع المحللين والخبراء يعتقدون أن المجالات الثلاثة للبايو تكنولوجيا، وتكنولوجيا النانو وتكنولوجيا المعلومات ستغير مستقبل العالم.

واشار الى انه بالامكان رؤية بصمات تكنولوجيا النانو بوضوح في جميع مجالات الهندسة والطب وطب الأسنان والطب البيطري والبيولوجيا والفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا والبيئة ومشاريع البناء وحتى القطاع الزراعي وهو مايعني انها أحدثت ثورة.

ووصف رئيس جامعة الدراسات العليا والتكنولوجيا المتقدمة تكنولوجيا النانو بمثابة علم وسيط متعدد التخصصات واثمر عن مشاركة جميع التخصصات، وتمتلك إيران مستوى جيدا في هذا المجال.