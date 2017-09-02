تحدث الأمين التنفيذي للمؤتمر الدولي الميكروبيولوجيا في ايران الدكتور داود دربان ساروخليل عن التأثيرات الكبيرة للميكروبات في الاصابة بالامراض القلبية والوريدية.

وقال دربان ساروخليل، في تصريح ادلى به يوم الثلاثاء، ان جسم الانسان يحتوي على ميكروبات تعادل 10 اضعاف اجمالي عدد خلاياه.

واضاف، ان الميكروبات تستطيع التأثير في الاصابة بامراض مختلفة غير معدية وثبت اليوم انها تستطيع التأثير الهائل في الاصابة بامراض ذات صلة بالاعصاب والصحة النفسية والقلب والاوردة والسمنة والسكري والأمراض الايضية

ونوه الى ان الدراسات الاخيرة في العالم دللت على ان نشاطات الميكروبات في الفم تستطيع التأثير في الولادة المبكرة والامراض القلبية والوريدية وكذلك الاصابة بمرض الالزايمر.