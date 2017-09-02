رغم الصدمة التي تلقاها يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في الأيام الأولى من فترة انتقالات اللاعبين هذا الصيف لانتقال مدافعه العملاق ليوناردو بونوتشي إلى ميلان، تجاوز النادي الكبير هذه الصدمة واختتم موسم الانتقالات (الميركاتو الصيفي) بضم النجم الألماني بينديكت هوفيديس.

وكان يوفنتوس (فريق السيدة العجوز) فوجئ في مستهل سوق الانتقالات برحيل بونوتشي إلى ميلان الذي يحاول استعادة بريق الماضي.

ولكن يوفنتوس نجح في سد هذه الثغرة وتعاقد مع هوفيديس نجم المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم 2014 وذلك قبل غلق باب الانتقالات مباشرة.

وقال بيبي ماروتا مدير نادي يوفنتوس، بعد استقباله لهوفيديس يوم الأربعاء الماضي: "ليس مرجحا أن نسعى لضم لاعبين آخرين.. القائمة الموجودة لدى ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق هي ما نحتاجها لتحقيق أهدافنا".

وقاد أليجري الفريق للقب الدوري الإيطالي في المواسم الثلاثة الماضية وذلك بعد ثلاثة مواسم أخرى فاز فيها الفريق باللقب تحت قيادة مدربه السابق أنطونيو كونتي ليحقق البيانكونيري بهذا رقما قياسيا في عدد مرات الفوز باللقب في مواسم متتالية (ستة مواسم).

وانشغل أليجري طيلة الفترة الماضية بمحاولة دمج اللاعبين الجدد مثل فيدريكو بيرنارديسكي ودوجلاس كوستا وبليز ماتويدي وماتيا دي تشيليو في صفوف الفريق.

وكان ميلان أكثر نشاطا في سوق الانتقالات هذا الصيف وذلك في إطار محاولات ملاكه الجدد لإعادة الروسونيري إلى مصاف الأندية الكبيرة.

وإلى جانب ضم بونوتشي، استطاع ميلان التعاقد مع المدافعين ماتيو موساشيو وريكاردو رودريجيز وأندريا كونتي ولاعبي الوسط لوكاس بيليا وفرانك كيسي وهاكان كالهانوجلو وفابيو بوريني ونيكولا كالينيتش وأندري سيلفا.

ورغم هذا، دارت بعض التساؤلات بشأن القرض، الذي تبلغ قيمته 300 مليون يورو (357 مليون دولار)، والذي طلبه الصيني يونج هونج لي الرئيس الجديد للنادي من أجل استكمل صفقة شراء النادي.

وكان لي اشترى النادي من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني مقابل 740 مليون يورو بعدما امتلك بيرلسكوني هذا النادي على مدار 29 عاما.

وأنفق لي جزءا من هذا القرض على سوق الانتقالات أملا في ضمان مشاركة متميزة للفريق في الموسم المقبل 2018 / 2019 بدوري الأبطال الأوروبي.

وكانت آخر مشاركة سابقة لميلان في هذه البطولة عام 2014 علما بأن الفريق سبق له التتويج بلقب البطولة سبع مرات، ويخوض يوفنتوس ونابولي وروما فعاليات الموسم الحالي لدوري الأبطال.