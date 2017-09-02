بدأ الاعتقاد بحدوث معجزة تصعد بالمنتخب الهولندي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، يتلاشى سريعا، وذلك بعد أن تلقى المنتخب الهولندي أكبر هزيمة له في آخر 56 عاما.

الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب الهولندي يوم الخميس الماضي، أمام مضيفه الفرنسي برباعية نظيفة، تركته في المركز الرابع في المجموعة الأولى، برصيد 10 نقاط مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية التصفيات.

وقال المدرب ديك أدفوكات :"أشعر بالخوف من الطريقة التي لعبنا بها"، بينما كتبت صحيفة "دي فولكسرانت" صراحة :" هذا المنتخب لن يكون له أي علاقة بكأس العالم".

وتولى أدفوكات تدريب المنتخب الهولندي في يونيو الماضي، في محاولة يائسة لإنقاذ الفريق في التصفيات الأوروبية، وذلك بعد الفشل في التأهل لبطولة أمم أوروبا (يورو 2016)، ولكن يبدو أن المدرب المخضرم غير قادر على تحويل دفة الأمور.