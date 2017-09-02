  • السبت ١٠ ذی حجّه ١٤٣٨
  • السبت , سبتمبر 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201900 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 14:27 الاقسام: رياضة  
الجامايكية طومسون تستعيد بريقها وتتوج بلقب الدوري الماسي

الجامايكية طومسون تستعيد بريقها وتتوج بلقب الدوري الماسي

تجاوز نايجل أموس وايلين طومسون وشوني ميلر-ويبو خيبة الأمل في بطولة العالم لألعاب القوى، وحصدوا الألقاب وجائزة مالية 50 ألف دولار لكل منهم في نهائي الدوري الماسي في بروكسل.

ووصلت الجامايكية طومسون إلى بطولة العالم في لندن، وهي المرشحة الأولى للفوز بسباق 100 متر، بعد حصدها الذهبية في أولمبياد ريو لكنها اكتفت في النهاية بالمركز الخامس.

لكن طومسون انتصرت في بروكسل، وحققت 10.92 ثانية، وجاءت ماري جوزي تا لو عداءة ساحل العاج والحاصلة على فضية بطولة العالم في المركز الثاني، بزمن 10.93 ثانية.

وقدم أموس أداء ثابتا طيلة الموسم لكنه تراجع في لندن، واكتفى بالمركز الخامس في سباق 800 متر.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: رويتر للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0884 sec