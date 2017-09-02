تجاوز نايجل أموس وايلين طومسون وشوني ميلر-ويبو خيبة الأمل في بطولة العالم لألعاب القوى، وحصدوا الألقاب وجائزة مالية 50 ألف دولار لكل منهم في نهائي الدوري الماسي في بروكسل.

ووصلت الجامايكية طومسون إلى بطولة العالم في لندن، وهي المرشحة الأولى للفوز بسباق 100 متر، بعد حصدها الذهبية في أولمبياد ريو لكنها اكتفت في النهاية بالمركز الخامس.

لكن طومسون انتصرت في بروكسل، وحققت 10.92 ثانية، وجاءت ماري جوزي تا لو عداءة ساحل العاج والحاصلة على فضية بطولة العالم في المركز الثاني، بزمن 10.93 ثانية.

وقدم أموس أداء ثابتا طيلة الموسم لكنه تراجع في لندن، واكتفى بالمركز الخامس في سباق 800 متر.