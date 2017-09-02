أصبحت المكسيك أول منتخب في اتحاد امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعدما أحرز هيرفينج لوزانو هدفا ليقودها للفوز يوم الجمعة 1-صفر على بنما، وأحرز لوزانو هدف الفوز بضربة رأس بعد دقيقتين من مشاركته بدلا من يورجن دام.

وتتصدر المكسيك الدور الأخير للتصفيات الذي يضم ستة منتخبات برصيد 17 نقطة وضمنت احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة مباشرة إلى النهائيات في روسيا في يونيو حزيران المقبل.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على موقعه على الانترنت ”نوجه التهنئة للمكسيك على تأهلها إلى روسيا 2018 بفضل هدف الفوز من هيرفينج لوزانو“.

وتبتعد المكسيك بفارق ثلاث نقاط عن كوستاريكا صاحبة المركز الثاني وتسع نقاط عن امريكا وهندوراس.

وتلعب امريكا ضد هندوراس يوم الثلاثاء وهو ما يضمن للمكسيك احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى.

هذا وكانت كوستاريكا قد هزمت الولايات المتحدة الامريكية في عقر دارها بهدفين للاشيء.