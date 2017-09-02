لاشيء يأتي بسهولة لماريا شارابوفا في مشاركتها الأولى في إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ عودتها من إيقاف بسبب المنشطات لكن الخليط بين القوة والمثابرة كان كافيا للفوز على الأمريكية الصاعدة صوفيا كنين 7-5 و6-2 في الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الجمعة.

وكافحت شارابوفا التي عادت في أبريل نيسان بعد إيقاف دام 15 شهرا بسبب سقوطها في فحص منشطات، لتعبر الدورين الأول والثاني وبدا أنها ستعاني أمام كنين البالغ عمرها 18 عاما.

وارتكبت المصنفة الأولى عالميا سابقا أخطاء سهلة بنفس قدر فوزها بنقاط مباشرة في المجموعة الأولى وبذلت جهدا كبيرا لتحقيق التفوق.

ولم يكن لدى كنين الطاقة الكافية في المجموعة الثانية وتقدمت شارابوفا، التي ستواجه اللاتفية المصنفة 16 انستاسيا سيفاستوفا 3-صفر وحسمت المباراة من أول فرصة عندما أطاحت اللاعبة الامريكية بضربة خلفية خارج الملعب.

وقالت شارابوفا الفائزة باللقب في 2006 ”لم يسبق أن لعبت ضدها ولم يكن لديها ما تخسره وهذا أمر خطير دائما. لذا أنا سعيدة بتأهلي“.