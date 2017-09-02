واصل المنتخب الألماني، انتصاراته المتتالية وحافظ على العلامة الكاملة بالمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، إثر تغلبه على مضيفه التشيكي (2-1) الجمعة بالجولة السابعة.

والفوز هو السابع للمنتخب الألماني على التوالي بالمجموعة، التي شهدت فوز أيرلندا الشمالية على سان مارينو (3-0)، والنرويج على أذربيجان (2 – 0).

ففي براغ انتزع منتخب ألمانيا فوزًا متأخرًا من التشيك ليرفع رصيده لـ21 نقطة من 7 انتصارات متتالية، فيما واصل منتخب أيرلندا الشمالية المطاردة وحافظ على فارق النقاط الخمس التي تفصله عن المانشافات.

وتجمَّد رصيد المنتخب التشيكي عند 9 نقاط في المركز الثالث، ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 7 نقاط لينتزع المركز الرابع بفارق الأهداف فقط أمام أذربيجان.

من جهة أخرى استعاد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم نغمة الانتصارات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بالفوز الساحق 4 / صفر على مضيفه مالطا الجمعة في الجولة السابعة من مباريات المجموعة السادسة في التصفيات.

وفي مباراتين أخريين بنفس المجموعة، فاز المنتخب السلوفاكي على ضيفه السلوفيني 1 / صفر وسحق المنتخب الأسكتلندي مضيفه الليتواني 3 / صفر.

وعزز المنتخب الإنجليزي موقعه في صدارة المجموعة برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين أمام نظيره السلوفاكي فيما انتزع المنتخب الأسكتلندي المركز الثالث في المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام سلوفينيا.

هذا وكانت نتائج المباريات المتبقية كالتالي:

كازاخستان صفر – الجبل الاسود 3

الدانمارك 4 – بولندا صفر

رومانيا 1 – ارمينيا صفر