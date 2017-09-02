  • السبت ١٠ ذی حجّه ١٤٣٨
  • السبت , سبتمبر 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201868 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 11:09 الاقسام: رياضة  
المنتخب الألماني يطرق أبواب روسيا عبر التشيك
إنجلترا تسحق مالطا في تصفيات المونديال

المنتخب الألماني يطرق أبواب روسيا عبر التشيك

واصل المنتخب الألماني، انتصاراته المتتالية وحافظ على العلامة الكاملة بالمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، إثر تغلبه على مضيفه التشيكي (2-1) الجمعة بالجولة السابعة.

والفوز هو السابع للمنتخب الألماني على التوالي بالمجموعة، التي شهدت فوز أيرلندا الشمالية على سان مارينو (3-0)، والنرويج على أذربيجان (2 – 0).

ففي براغ انتزع منتخب ألمانيا فوزًا متأخرًا من التشيك ليرفع رصيده لـ21 نقطة من 7 انتصارات متتالية، فيما واصل منتخب أيرلندا الشمالية المطاردة وحافظ على فارق النقاط الخمس التي تفصله عن المانشافات.

وتجمَّد رصيد المنتخب التشيكي عند 9 نقاط في المركز الثالث، ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 7 نقاط لينتزع المركز الرابع بفارق الأهداف فقط أمام أذربيجان.

من جهة أخرى استعاد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم نغمة الانتصارات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بالفوز الساحق 4 / صفر على مضيفه مالطا الجمعة في الجولة السابعة من مباريات المجموعة السادسة في التصفيات.

وفي مباراتين أخريين بنفس المجموعة، فاز المنتخب السلوفاكي على ضيفه السلوفيني 1 / صفر وسحق المنتخب الأسكتلندي مضيفه الليتواني 3 / صفر.

وعزز المنتخب الإنجليزي موقعه في صدارة المجموعة برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين أمام نظيره السلوفاكي فيما انتزع المنتخب الأسكتلندي المركز الثالث في المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام سلوفينيا.

هذا وكانت نتائج المباريات المتبقية كالتالي:

كازاخستان صفر – الجبل الاسود 3

الدانمارك 4 – بولندا صفر

رومانيا 1 – ارمينيا صفر

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0609 sec