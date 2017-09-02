واصل المنتخب التونسي انطلاقته المميزة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بالفوز على ضيفه الكونغو الديمقراطية (2-1) اليوم الجمعة بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

تقدَّمت تونس بهدف سجَّله ياسين مرياح في الدقيقة (18) من ركلة جزاء، وتعادل سيدريك باكومبو للمنتخب الكونغولي (43)، قبل أن يتقدم المنتخب التونسي مرة أخرى عن طريق غيلان الشعلاني (47).

ورفع المنتخب التونسي، رصيده لـ9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة، ليعتلي صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية عند 6 نقاط بالمركز الثاني.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات.

وانتهت المباريات الاخرى بالنتائج الاتية:

المغرب 6 – مالي صفر

غانا 1 – الكونجو 1

نيجيريا 4 – الكاميرون صفر

كاب فيردي 2 – جنوب افريقيا 1