  • السبت ١٠ ذی حجّه ١٤٣٨
  • السبت , سبتمبر 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201866 تاريخ النشر: أيلول 02, 2017 الوقت: 11:07 الاقسام: رياضة  
الفيفا .. منتخب ايران للسيدات بالمركز 11 قاريا و54 عالميا

الفيفا .. منتخب ايران للسيدات بالمركز 11 قاريا و54 عالميا

تقدمت ايران مرتبة واحدة عالميا وحلت بالمركز 54 عالميا فيما جاءت في المركز 11 آسيويا برصيد 1114 نقطة. وذلك في أحدث تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات السيدات.

وحسب هذا التصنيف جاء فريق السيدات الاميركي في الصدارة بحصوله علي 2104 نقاط وبعده الالماني برصيد 2077 نقطة ومن ثم الانكليزي برصيد 2037 نقطة.

وعلى المستوي القاري تصدر فريق سيدات اليابان ومن ثم كوريا الشمالية والصين وكوريا الجنوبية وتايلندا وفيتنام واوزبكستان وتايوان وميانمار والاردن وايران، في المراكز من الاول حتى الحادي عشر.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0661 sec