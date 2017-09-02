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|رقم الخبر: 201866
|تاريخ النشر: أيلول 02, 2017
|الوقت: 11:07
|الاقسام: رياضة
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الفيفا .. منتخب ايران للسيدات بالمركز 11 قاريا و54 عالميا
تقدمت ايران مرتبة واحدة عالميا وحلت بالمركز 54 عالميا فيما جاءت في المركز 11 آسيويا برصيد 1114 نقطة. وذلك في أحدث تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات السيدات.
وحسب هذا التصنيف جاء فريق السيدات الاميركي في الصدارة بحصوله علي 2104 نقاط وبعده الالماني برصيد 2077 نقطة ومن ثم الانكليزي برصيد 2037 نقطة.
وعلى المستوي القاري تصدر فريق سيدات اليابان ومن ثم كوريا الشمالية والصين وكوريا الجنوبية وتايلندا وفيتنام واوزبكستان وتايوان وميانمار والاردن وايران، في المراكز من الاول حتى الحادي عشر.
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