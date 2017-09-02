وحسب هذا التصنيف جاء فريق السيدات الاميركي في الصدارة بحصوله علي 2104 نقاط وبعده الالماني برصيد 2077 نقطة ومن ثم الانكليزي برصيد 2037 نقطة.

وعلى المستوي القاري تصدر فريق سيدات اليابان ومن ثم كوريا الشمالية والصين وكوريا الجنوبية وتايلندا وفيتنام واوزبكستان وتايوان وميانمار والاردن وايران، في المراكز من الاول حتى الحادي عشر.