احتل منتخب ايران المركز الاول في بطولة غرب آسيا للناشئين تحت الـ 17 سنة في كرة السلة بعد فوزه على نظيره اللبناني بنتيجة 81-49.

وأفادت وكالة تسنيم للانباء ان الدورة السادسة عشرة لمنافسات بطولة غرب آسيا للناشئين في كرة السلة التي انطلقت في 27 اغسطس واختتمت الخميس 31 اغسطس في العاصمة الايرانية طهران، وفي ختام هذه المنافسات تمكن منتخب ايران من هزيمة نظيره اللبناني بنتيجة 81- 49.

واحتل منتخب ايران عبر هذا الفوز المركز الاول ليتوج ببطولة غرب آسيا للناشئين تحت الـ 17 سنة في كرة السلة.