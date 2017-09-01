  • الجمعة ٩ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الجمعة , سبتمبر 01, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201862 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 19:13 الاقسام: عربيات  
السودان والولايات المتحدة يبحثان مسار العلاقات الثنائية ورفع العقوبات

السودان والولايات المتحدة يبحثان مسار العلاقات الثنائية ورفع العقوبات

بحث وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، مع وفد من الكونغرس الأمريكي، الخميس بالخرطوم، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهم المنجزات التي تحققت على صعيد خطة المسارات الخمسة المرتبطة برفع العقوبات عن السودان .

و أكد غندور، خلال اللقاء، أن السودان أثبت التزاماً بما تم الاتفاق عليه، وأنه سيواصل تعاونه في هذا الصدد في انتظار وفاء الجانب الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم في أكتوبر المقبل.

ومن جانبهم، ثمن أعضاء الكونغرس الدور الذي يضطلع به السودان في محيطه الإقليمي ،مؤكدين على رغبة الولايات المتحدة في العمل المشترك في كافة الملفات ذات الصلة بقضايا التعاون الثنائي وخطة المسارات الخمسة، وأنهم يعملون على رفع العقوبات عن السودان من واقع التعاون الكبير الذي قامت به حكومة الخرطوم ،ومن خلال الحقائق التي وقفوا عليها خلال هذه الزيارة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1333 sec