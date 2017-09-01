بحث وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، مع وفد من الكونغرس الأمريكي، الخميس بالخرطوم، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهم المنجزات التي تحققت على صعيد خطة المسارات الخمسة المرتبطة برفع العقوبات عن السودان .

و أكد غندور، خلال اللقاء، أن السودان أثبت التزاماً بما تم الاتفاق عليه، وأنه سيواصل تعاونه في هذا الصدد في انتظار وفاء الجانب الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم في أكتوبر المقبل.

ومن جانبهم، ثمن أعضاء الكونغرس الدور الذي يضطلع به السودان في محيطه الإقليمي ،مؤكدين على رغبة الولايات المتحدة في العمل المشترك في كافة الملفات ذات الصلة بقضايا التعاون الثنائي وخطة المسارات الخمسة، وأنهم يعملون على رفع العقوبات عن السودان من واقع التعاون الكبير الذي قامت به حكومة الخرطوم ،ومن خلال الحقائق التي وقفوا عليها خلال هذه الزيارة.