  • الجمعة ٩ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الجمعة , سبتمبر 01, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201861 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 19:10 الاقسام: عربيات  
ليبيا.. تفكيك سيارة مفخخة في بنغازي

ليبيا.. تفكيك سيارة مفخخة في بنغازي

أفادت مصادر محلية في ليبيا، الجمعة، بأن الجيش الوطني الليبي فكك سيارة مفخخة، في بلدة غربي بنغازي، كانت تحملها شاحنة لنقل السيارات.

ويبلغ وزن السيارة 500 كيلو غرام، وتم رصدها قادمة من مدينة مصراته وهي في طريقها لبنغازي مرورا بأجدابيا.

وجرى تتبع الشاحنة منذ خروجها من طرف إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للجيش.

وقال الضابط في إدارة مكافحة الإرهاب، أسامة الورشفاني إن السيارة تم إعدادها من قبل عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في مصراتة.

وأضاف أنه تم تتبع تحرك السيارة عبر الهاتف الملصق بالمتفجرات داخلها حتى وصلت مدينة أجدابيا غربي بنغازي، ومن ثم خرجت باتجاه بنغازي، وتم حجزها ببلدة المقرون غربي المدينة لتنقل إلى بنغازي ويتم تفكيكها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0614 sec