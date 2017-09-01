أفادت مصادر محلية في ليبيا، الجمعة، بأن الجيش الوطني الليبي فكك سيارة مفخخة، في بلدة غربي بنغازي، كانت تحملها شاحنة لنقل السيارات.

ويبلغ وزن السيارة 500 كيلو غرام، وتم رصدها قادمة من مدينة مصراته وهي في طريقها لبنغازي مرورا بأجدابيا.

وجرى تتبع الشاحنة منذ خروجها من طرف إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للجيش.

وقال الضابط في إدارة مكافحة الإرهاب، أسامة الورشفاني إن السيارة تم إعدادها من قبل عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في مصراتة.

وأضاف أنه تم تتبع تحرك السيارة عبر الهاتف الملصق بالمتفجرات داخلها حتى وصلت مدينة أجدابيا غربي بنغازي، ومن ثم خرجت باتجاه بنغازي، وتم حجزها ببلدة المقرون غربي المدينة لتنقل إلى بنغازي ويتم تفكيكها.