قتل شرطيان في الجزائر الخميس عندما فجر انتحاري حزامه الناسف بعد محاولة دخول مديرية الشرطة في مدينة تيارت التي تبعد 350 كلم جنوب غربي العاصمة الجزائرية، بحسب حصيلة جديدة لوكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

واستهدف الاعتداء مديرية الأمن في تيارت وفق ما نقلت الوكالة عن إدارة الأمن الوطني.

وذكرت الوكالة "حاول إرهابي كان يحمل حزاما ناسفا الدخول إلى مقر أمن الولاية مستعملا سلاحا ناريا إلا أن رد رجال الأمن كان سريعا حيث ألقى أحدهم نفسه ببسالة على الإرهابي لمنعه من التقدم أكثر ليلقى حتفه مع الإرهابي الذي فجر نفسه. ومكن التدخل الشجاع لعناصر الشرطة المكلفين بالحراسة من تجنب حمام من الدم، لا سيما وأن مقر أمن ولاية تيارت يقع في منطقة مكتظة بالسكان".

وأضافت أن شرطي حراسة ثانيا قتل متأثرا بجروح أصيب بها في التفجير.

من جانبها قالت وكالة" أعماق" الناطقة باسم داعش إن التنظيم الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري على مركز للشرطة في الجزائر، وقع الخميس.

وهي المحاولة الثانية لتنفيذ اعتداء انتحاري ضد مقر للشرطة منذ مطلع السنة في الجزائر.