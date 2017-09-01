  • الجمعة ٩ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الجمعة , سبتمبر 01, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201859 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 19:06 الاقسام: عربيات  
"ويكيليكس": سعود القحطاني تسبّب باعتقالات تعسفية بحقّ معارضي الأسرة الحاكمة

"ويكيليكس": سعود القحطاني تسبّب باعتقالات تعسفية بحقّ معارضي الأسرة الحاكمة

كشفت وثائق "ويكيليكس" أن المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني يعمل ضد المواطنين وتسبب باعتقالات تعسفية كثيرة بحق معارضين للأسرة الحاكمة.

وأكد رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان  يحيي عسيري بعد التثبت صحة ما تم نشره مؤخراً عبر حسابات على موقع "تويتر" بشأن تجسس الديوان الملكي المنظم تجاه الشعب، واستخدام سعود القحطاني بهذا الخصوص.

وقال عسيري: "وجدتُ أثناء البحث في الوثائق الايطالية 2012 أن ماينشر صحيح للأسف وأن الديوان مارس هذا السلوك بخسة وكان المذكور من بين المكلفين به".

وفي وقت سابق، عرض حساب "تاريخ وذكريات"، تاريخ القحطاني في القرصنة والتجسس، مؤكدا ذلك بصور توضيحية أرفقها بتغريداته يفتح الصندوق المغلق لمسيرة "تجسس دليم".

وقال حساب "تاريخ وذكريات" إن أعضاء أحد مواقع الهاكر ظنوا أن القحطاني من الأسرة الحاكمة، أو أنه يملك بئر نفط، نظرا لإنفاقه الكبير على الموقع، من أجل تصدر المشهد وأيضا كسب ثقة كبار الهاكر، ما يسهل التعامل معهم،  بحسب التغريدات المنشورة.

ونشر ناشطون آخرون، معلومات من مواقع "الهاكر" ذاتها، تشير إلى طلب سعود القحطاني، اختراق حساب المغرد السعودي الشهير مجتهد عبر تويتر، مقابل 10 آلاف دولار.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الرياض/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0615 sec