كشفت وثائق "ويكيليكس" أن المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني يعمل ضد المواطنين وتسبب باعتقالات تعسفية كثيرة بحق معارضين للأسرة الحاكمة.

وأكد رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان يحيي عسيري بعد التثبت صحة ما تم نشره مؤخراً عبر حسابات على موقع "تويتر" بشأن تجسس الديوان الملكي المنظم تجاه الشعب، واستخدام سعود القحطاني بهذا الخصوص.

وقال عسيري: "وجدتُ أثناء البحث في الوثائق الايطالية 2012 أن ماينشر صحيح للأسف وأن الديوان مارس هذا السلوك بخسة وكان المذكور من بين المكلفين به".

وفي وقت سابق، عرض حساب "تاريخ وذكريات"، تاريخ القحطاني في القرصنة والتجسس، مؤكدا ذلك بصور توضيحية أرفقها بتغريداته يفتح الصندوق المغلق لمسيرة "تجسس دليم".

وقال حساب "تاريخ وذكريات" إن أعضاء أحد مواقع الهاكر ظنوا أن القحطاني من الأسرة الحاكمة، أو أنه يملك بئر نفط، نظرا لإنفاقه الكبير على الموقع، من أجل تصدر المشهد وأيضا كسب ثقة كبار الهاكر، ما يسهل التعامل معهم، بحسب التغريدات المنشورة.

ونشر ناشطون آخرون، معلومات من مواقع "الهاكر" ذاتها، تشير إلى طلب سعود القحطاني، اختراق حساب المغرد السعودي الشهير مجتهد عبر تويتر، مقابل 10 آلاف دولار.