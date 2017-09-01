أكد رئيس الجمهورية ​العماد ميشال عون​ في كلمة وجّهها الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى 97 لاعلان دولة لبنان الكبير وعيد الأضحى أن يوم إنتصار لبنان على أبشع وأشنع طاعون، أي الإرهاب لم يكن ممكناً لولا تضحيات أبطال عظام دفاعاً عن حريتنا.

و"إحتراماً لشهادة الشهداء ونظراً للإلتباس القائم منذ 3 سنوات كي لا يتهم بريء أو يُبرأ ظالم"، طلب الرئيس عون من السلطات المختصة إجراء التحقيقات الضرورية في موضوع العسكريين لـ" تحديد المسؤوليات".

واعتبر الرئيس عون أن عيد الأضحى يعلّمنا بأن هناك قيماً مطلقة تستحق التضحية من أجلها وأولها الحرية وأن التضحية هي قرار ذاتي، مشدداً على أن لبنان كان ومازال وسيبقى كبيراً لا بمساحة أرضه بل بقيمه.

في سياق آخر أفاد مصدر أمني بأن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت، صباح الجمعة في بلدة عرسال شرقي لبنان، عبادة مصطفى الحجيري، ابن الشيخ مصطفى الحجيري المعروف بـ"أبو طاقية".

وكان بحوزة عبادة مصطفى الحجيري سلاح أثناء توقيفه، وقد تمت إحالته لاحقا للتحقيق، إذ يعد مطلوبا بعدة مذكرات توقيف.

وتتهم أطراف عدة أبو طاقية بالتسبب في خطف العسكريين اللبنانيين.