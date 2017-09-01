مؤكدا على أن التصدي للعدوان هو المعيار الحقيقي للمصداقية في الانتماء الوطني

حث زعيم "انصار الله" السيد عبد الملك الحوثي على الحفاظ على الجبهة الداخلية اليمنية، مؤكدا على أن التصدي للعدوان هو المعيار الحقيقي للمصداقية في الانتماء الوطني.

وهنأ السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الشعب اليمني والأمة الإسلامية والجيش واللجان الشعبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد على أهمية الانتباه من الغرق والضياع وراء اهتمامات هامشية وثانوية على حساب المسؤولية الكبرى، قائلاَ إن من “أهم ما يغلق الباب في وجوه العابثين هو العمل المشترك والمساعي الموحدة للتصدي للعدوان”.

وفي السياق ذاته، أكد السيد الحوثي على أن التصدي للعدوان هو المعيار الحقيقي للمصداقية في الانتماء الوطني، واصفا من أسماهم بالمستهترون بوحدة الصف الوطني فاقدون لأي إحساس بالمسؤولية وغير مبالين بمعاناة شعبهم.

وأشاد بالقوى التي تتصدى للعدوان وفي طليعتها أنصارالله والمؤتمر الشعبي العام وشركاؤهم وحلفاؤهم مشيرا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الصف.

كما حذر من كل ذوي الدسائس ومثيري الفتن المستأجرين من قوى العدوان لافتة في الوقت نفسه إلى أولوية التصدي للعدوان وخدمة الشعب وتفعيل مؤسسات الدولة ومعالجة كل المشاكل بالتفاهم.

وفي السياق دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصماد القوى السياسية في الداخل والخارج لعقد مصالحة وطنية جامعة والخوض في حوار وطني شامل يهدف إلى إنهاء العدوان.

وأشاد بدور مشائخ وعقلاء وحكماء اليمن وكل قبائله في مواجهة العدوان. داعياً الجميع إلى الابتعاد عن المهاترات والمشاحنات ولغة التحريض.

كما دعا الصماد إلى ترشيد الخطاب الإعلامي وتعزيز دوره في تماسك الجبهة الداخلية، مهيبا بالجميع تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الضيقة والتفرغ لمواجهة العدوان.

ميدانياً أفشل الجيش واللجان الشعبية، الجمعة، محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة تعز، كما تم قصف مواقع وتجمعات لهم في تعز ومأرب.

وأكد مصدر عسكري لـــ" المسيرة نت" مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف لهم باتجاه منطقة الهاملي غربي محافظة تعز.

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات الغزاة والمرتزقة شرق مفرق موزع محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

وفي محافظة مأرب تم استهداف تجمع لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في مديرية صرواح، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد استهدفت، الخميس، بصاروخ موجه آلية عسكرية للمنافقين غرب تبة المطار في مديرية صرواح، ما أدى إلى احراقها ومصرع طاقمها.

هذا وشن العدوان السعودي هجمات صاروخية ومدفعية علی مناطق متفرقة من مديرية منبه في صعدة.

وأفاد مصدر محلي ان طيران العدوان السعودي عاود قصف مديرية صرواح بغارة تاسعة.

من جانب آخر دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية الجمعة، تجمعات مرتزقة العدوان بمنطقة الخليفين بمديرية خب والشعف بالجوف.

وأفاد مصدر عسكري، ان القصف المدفعي أصاب هدفه وأوقع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

ودمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف.

كما هاجمت قوات الجيش واللجان الشعبية الجمعة مواقع مرتزقة العدوان بمناطق عيدة الشرقية والمجاوحة في نهم.

وقال مصدر عسكري ان مرتزقة العدوان تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بهجوم على مواقعهم بالمجاوحة وعيدة بإطراف نهم.

ونفذت القوات اليمنية هجوما مباغتا علی مواقع المرتزقة في وادي نملة وجبل وتران والتباب المجاورة بحريب نهم غرب مأرب وأوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم.

إلى ذلك نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية الجمعة عملية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان في وادي وقز وسداح والغرفة وبيوت السنتيل بمديرية المصلوب.

وأفاد مصدر عسكري بمقتل وإصابة اعداد كبيرة من المرتزقة في العملية النوعية.

كما نفذت القوات اليمنية عملية نوعية على مواقع المرتزقة باتجاه مجمع المتون وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم واغتنام أسلحة.

وهاجمت قوات الجيش واللجان مواقع مرتزقة العدوان بوادي شواق والمقاطع وتبة القناصين بمديرية الغيل وكبدتهم قتلى وجرحى.