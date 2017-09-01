أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى، صباح الجمعة، رغم القيود والإجراءات الأمنية المشددة والمضايقات التي فرضها العدو الصهيوني، والتي منعت خلالها فئات عديدة من الصلاة في الحرم القدسي.

وقدم المصلون من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، ومن البلدات داخل فلسطين المحتلة عام 8 ، وعدد قليل من الضفة الغربية بسبب القيود المفروضة عليهم.

كما أدى عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى المبارك بأمر من العدو، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه ومن المتصدين لاقتحامات المستوطنين اليومية.

واحتفل المسلمون في أنحاء العالم الجمعة بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى الملايين صلاة العيد في المساجد والساحات العامة آملين أن يعم الأمن والسلام على بلدانهم.

وفي سياق آخر منحت السلطات الإسرائيلية، الجيب الاستيطاني في وسط مدينة الخليل المحتلة، في جنوب الضفة الغربية، سلطة إدارة شؤونه البلدية في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزا "للفصل العنصري" في المدينة.

وقال الجيش، في بيان صادر، الخميس، إنه وقع أمراً بتعزيز سلطات المستوطنين الذين كانوا يسيرون شؤونهم اليومية عبر مجلس يمثل ادارة محلية ولم تكن له صفة قانونية، مضيفًا أنه "بموجب هذا الأمر، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي الاستيطاني في الخليل ويوفر خدمات بلدية لهم في مجالات مختلفة".

ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني، يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة، واعتبرت الأمم المتحدة، في يوليو، مدينة الخليل القديمة إرثا عالميا مهددا في قرار أغضب" إسرائيل" ولقى ارتياحا لدى الفلسطينيين.