* مكتب العبادي ينفي علم بغداد باتفاق نقل عناصر بـ"داعش" إلى البو كمال * المرجعية: الانتصارات الكبيرة والسريعة باتت تشكل نقطة قوة للتخلص من الإرهاب

أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي لمحور الشمال علي الحسيني، الجمعة، جاهزية قواته للمشاركة في عمليات "قادمون يا حويجة" المتوقع انطلاقها بعد العيد، مرجحا أن تكون العمليات "سريعة وخاطفة"، فيما أشار عضو مجلس قضاء الحويجة أحمد خورشيد الى أن عدد عناصر "داعش" في القضاء يقل عن ألفي مقاتل.

وأضاف الحسيني أن "على إرهابيي داعش الاستسلام او القتل ولا يوجد اي حوار مع هذا التنظيم الارهابي او من تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي.

وأشار الحسيني الى أن "قطعات الحشد الشعبي بدأت بالتحرك صوب محاورها وإعداد خطة تحرير الحويجة بالتنسيق مع قطعات الجيش وباقي الصنوف المقاتلة"، منوهاً الى أن "قوات الحشد التركماني بدأت بسحب مقاتليها من الموصل تمهيدا للمشاركة في عمليات تحرير قضاء الحويجة".

وكانت خلية الإعلام الحربي أعلنت، الخميس، أن طائرات القوة الجوية باشرت بإلقاء ملايين المنشورات على قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، وأوضحت أن المنشورات تتضمن إبلاغ أهالي القضاء بـ"قرب خلاصهم" من تنظيم "داعش".

كما أعلنت خلية الإعلام الحربي، الجمعة، عن توجه رتل مفارز "العمليات النفسية الميدانية" الى قاطع الحويجة ليكون أول القوات المتحركة نحو القضاء.

ونفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الجمعة، وجود اتفاق مع تنظيم "داعش" الارهابي لانسحاب عناصره من قضاء تلعفر، مؤكدة أن عناصر القوات الأمنية قاتلوا التنظيم "ببطولة فائقة" وقدموا تضحيات.

وقالت: "ننفي بشكل قاطع ما صرحت به بعض الجهات وللأسف الشديد بأن أبطال العراق لم يقاتلوا وزعموا ان هناك اتفاقا ليبرروا ما حصل في سوريا"، مؤكدة أن "قواتنا البطلة التي طردت الارهاب من المحافظات العراقية وقتلتهم وأذاقتهم مر الهزيمة ستستمر بسحق رؤوس الدواعش ومن يساندهم حتى يتحرر آخر شبر من الارض العراقية ويعود النازحون الى بيوتهم معززين مكرمين".

وكشف النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه عن وجود "مفاوضات واتفاقات" من قبل جهات خارجية وداخلية مع عناصر تنظيم "داعش" في قضاء تلعفر، فيما دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى الإجابة على الكثير من التساؤلات بهذا الشأن.

يذكر أن العبادي أعلن، الخميس، "النصر" بتحرير تلعفر ومحافظة نينوى من قبضة تنظيم "داعش" بالكامل، فيما خاطب أفراد التنظيم بالقول "أينما تكونوا فنحن قادمون للتحرير".

ونفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، علم الحكومة العراقية بالاتفاق الذي جرى بموجبه نقل عناصر في تنظيم "داعش" إلى منطقة البو كمال السورية المحاذية للحدود العراقية، مؤكداً أن الاتفاق "حدث بعيداً عن العراق بشكل كامل".

ودعا المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، وسائل الإعلام، إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة ‏وعدم اللجوء إلى تضليل الرأي العام وخلط الأوراق بصورة تتنافى مع مواثيق ومعايير العمل الإعلامي المهني".

وهنأت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، المقاتلين في جبهات القتال بـ"الانتصارات السريعة والكبيرة" في تلعفر، فيما اعتبرت تلك الانتصارات "نقطة قوة" للتخلص من "الإرهاب".

وقال ممثل المرجعية أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة التي ألقاها، في الصحن الحسيني ب‍كربلاء وتابعتها السومرية نيوز، "نحيي المقاتلين بالانتصارات السريعة ضد داعش"، لافتا الى أن "الانتصارات الكبيرة والسريعة باتت تشكل نقطة قوة للتخلص من الإرهاب".

وأضاف الصافي، أن "عيد الأضحى المبارك يعد فرصة مناسبة لإشاعة المحبة والتسامح بين جميع أطياف الشعب العراقي"، داعيا الى "توفير كل الإمكانيات لعودة النازحين الى ديارهم".

* المهندس للسيد نصرالله: نحن وإياكم في مواجهة سواتر التطرف ومنابر الغلو وخنادق الصهيونية

وجه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس رسالة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، أكد فيها أن الحشد الشعبي وحزب الله في جبهة واحدة في مواجهة سواتر الإرهاب والغلو والصهيونية.

وجاء في الرسالة التي حملت عنوان 'سيد المقاومة وروحها وخبرها الأول .. وقيامة الرصاص ..وعنفوان الحدود':

تعلمنا منك كيف نمضي بالمسيرة ومن شهداء الحزب على تراب العراق كيف نحتضن التراب مضمخاً بقيمة الدم المشترك.

قبل أكثر من ثلاثة عقود كانت الشرارة واليوم تحولت “الانطلاقة” إلى مشروع حرية ورجالك مشاعل تحرير..

نحن وإياك على صراط الله الاعظم جبهة واحدة في مواجهة سواتر التطرف ومنابر الغلو وخنادق الصهيونية..

شعبك المقاوم واتباعك وجمهورك وعشاق دربك ماضون على نهجك في مسيرة لا تحدها حدود ولا يوقفها إرجاف المرجفين.



