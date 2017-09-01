أدى الرئيس السوري بشار الأسد صباح الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع "بلال" بمدينة قارة في ريف دمشق.

هذا وصلى الرئيس السوري برفقة مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون ووزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد وعدد من المسؤولين.

الجدير بالذكر أن جرود قارة القريبة من الحدود اللبنانية السورية، كانت حتى ايام آخر معقل لمسلحي تنظيم داعش في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان، ومنها انطلقت حافلات تقلهم منها باتجاه دير الزور إلى البوكمال، بموجب الاتفاق الأخير بين التنظيم الإرهابي وحزب الله اللبناني وبموافقة دمشق.

من جانب آخر أعلنت موسكو أنّ معلومات مقلقة متوافرة لديها تؤكد أن مجموعة مسلحة في سوريا تطلق على نفسها "شباب السنة" لديها إمكانية الوصول إلى سلاح كيميائي.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن هناك عدة صواريخ مزوّدة بمواد سامة في أحد المخازن التابعة لهذه المجموعة في محافظة درعا.

كما أكدت زاخاروفا أن محاولات تنظيم "جبهة النصرة" شرعنة نفسه من خلال تغيير تسمياته فاشلة، قائلة "إن هذا التنظيم الإرهابي يرى، على ما يبدو، أن "تغيّير الاسم سيسمح بسحبه من قائمة المنظمات الإرهابية، إلا أن كل هذه المحاولات الرامية إلى التهرّب من المسؤولية عن ارتكاب الجرائم وإضفاء الشرعية على نفسه ستفشل حتماً بطبيعة الحال".

* لافروف: السوريون أنفسهم يجب أن يقرروا مستقبلهم

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تواصل العمل من أجل توحيد جهود جميع الدول لمحاربة الإرهاب في العالم وخاصة في سورية وتحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية لأن السوريين أنفسهم يجب أن يقرروا مستقبلهم.

وقال لافروف في كلمة أمام طلاب ومدرسي معهد العلاقات الخارجية في موسكو الجمعة .. “إننا وبالمبدأ نفسه الذي نعمل به تجاه الأزمة في سورية نعمل مع الجميع على حل الأزمات في العراق وليبيا واليمن وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية وغيرها من المناطق والدول فنحن نرفض أي تدخل خارجي في شؤون الدول ونرفض مخالفة القانون الدولي”.

واعتبر لافروف أن إنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سورية من خلال عملية أستانة ساهم في تحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في سورية داعيا المنظمات الدولية إلى العمل على زيادة مساعدتها لسورية والتنسيق مع الحكومة السورية لإيصالها إلى المحتاجين.

* أستانة: الدول الضامنة تعمل على إقرار خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في سوريا

إلى ذلك كشفت وزارة الخارجية الكازاخية في بيان صادر عنها عشية الجولة الـ6 من اجتماعات الدول الضامنة لمفاوضات السوريين، عن نية الضامنين إقرار خرائط مناطق وقف التصعيد في سوريا.

وجاء في بيان الخارجية الكازاخية: "تعتزم الأطراف الضامنة إقرار خرائط موحدة ترسم حدود مناطق وقف التصعيد في إدلب وحمص والغوطة الشرقية، كما سيقرّون كذلك صيغة عمل مركز التنسيق المعني بمتابعة الوضع في هذه المناطق، ويشكلون فريق عمل يكلّف بمتابعة الإفراج عن الموقوفين وتحرير الرهائن، وتبادل تسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين".

وأضافت: "أكد ممثلو الدول الضامنة أن اجتماعاتهم التي اتفقوا على استئنافها في أستانة يومي الـ14 والـ15 من الشهر الجاري، ستبحث جملة من القضايا ذات الأهمية، وفي مقدمتها الاتفاقات الناظمة لنشاط قوات الرقابة على استمرار وقف التصعيد، وتحديد مكوّن قوة الرقابة على وقف التصعيد في إدلب".

ميدانياً أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي، نحو 500 طلعة في سوريا، ودمرت أكثر من 900 موقع للإرهابيين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن الطائرات الروسية نفذت أكثر من 350 طلعة، ودمرت خلالها "أكثر من 900 موقع للجماعات الإرهابية الدولية".

بالإضافة إلى 130 طلعة استطلاعية لطائرات بدون طيار، تم بنتيجتها "العثور على أكثر من 400 موقع للمسلحين".

جدير بالذكر أن وكالة "سانا" السورية، كانت نشرت مقطع فيديو، في 28 آب/أغسطس، الماضي، يرصد استهداف عناصر "داعش" وتدمير مستودع للأسلحة من قبل القوات الجوية الفضائية الروسية في محافظة حمص.

وقامت القوات الحكومية السورية مدعومة من القوات الجوية الفضائية الروسية بقتل أكثر من 800 إرهابي وتدمير 13 دبابة و 39 شاحنة بيك آب، بالإضافة لتدمير تسع قذائف هاون ومدافع.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية "أن القوات الحكومية بقيادة الجنرال سهيل حققت تطورا سريعا على طول الضفة الشرقية لنهر الفرات وصولا لدير الزور لتحرير باقي الأراضي السورية من إرهابيي "داعش".

كما استهدف الطيران الحربي السوري والروسي الجمعة، مقرات وتجمعات مسلحي تنظيم داعش في دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري ان استهداف هذه المقرات، أدی الی تدمير آليات الدواعش وعتادهم في وادي الثردة، محيط البانوراما، المقابر، البغيلية، عياش والرشدية بدير الزور.

من جهة اخرى حققت وحدات من الجيش السوري تقدما جديدا خلال عملياتها العسكرية على تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن “وحدات من الجيش السوري واصلت عملياتها العسكرية الناجحة بريف حمص الشرقي وبسطت سيطرتها على منطقة بجبهة 12 كم وعمق 4 كم شمال قرية منوخ” على أطراف ناحية جب الجراح.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “تكبيد تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر بالأفراد والعتاد” وتدمير تحصينات واسلحة وذخيرة له.

وسيطرت وحدات من الجيش السوري الخميس على قرية الوهابية غرب قرية منوخ بـ 5 كم في حين أحكمت سيطرتها في الـ 28 من آب الفائت على جبل الضاحك الشرقي الاستراتيجي الذى يمتد على مساحة بطول 8 كم وعرض 5 كم شرق السخنة بريف تدمر بـ 25 كم.

كما أعلن المصدر استعادة السيطرة على 9 قرى وعدد من التلال الحاكمة خلال العمليات العسكرية المتواصلة للجيش السوري لاجتثاث إرهابيي داعش من ريف حماة الشرقي.

وأفاد المصدر في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد الطيران الحربي السوري “نفذت عملية عسكرية واسعة من ثلاثة محاور ضد تجمعات تنظيم داعش الإرهابي في ريف سلمية الشرقي تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على تلال صلبا وقرى صلبا ورسم المزارع وزنوبا وتوينة وحسو ومكيمن شمالي وجنوبي وطيبة دكيج وجب الأبيض”.

وأوضح المصدر أن عمليات السيطرة جاءت بعد “تكبيد إرهابيي التنظيم الإرهابي خسائر فادحة في الأفراد وتدمير آليات وعربات مزودة برشاشات لهم” في حين مشطت وحدات الهندسة المنطقة لتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الارهابيون لإعاقة تقدم وحدات الجيش باتجاه المناطق التي يفرون إليها في ناحية عقيربات.

واستعادت وحدات من الجيش السوري في الـ 24 من الشهر الماضي السيطرة على بلدة جني العلباوي نحو 14 كم شمال بلدة عقيربات بريف سلمية الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي داعش فيها.

وتعد بلدة عقيربات شرق مدينة حماة بنحو 40 كم مركز الإمداد الرئيسي للتنظيم الإرهابي على أطراف البادية السورية ويتخذها منطلقا للهجوم على التجمعات السكنية وآبار النفط القريبة في ريف تدمر وذلك قبل أن يتمكن الجيش السوري في الـ 18 من الشهر الماضي من إطباق الحصار على مجموعة كبيرة من إرهابيي داعش فيها بعد تكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

كما أعلن المصدر أن وحدات من الجيش السوري سيطرت على مساحات جديدة في عمق البادية ووصلت إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من اتجاه مدينة السخنة نحو 70 كم شرق مدينة حمص.

وأفاد المصدر في تصريح لـ سانا بأن “وحدات من الجيش السوري بإسناد من حوامات الدعم الناري سيطرت على مساحات جديدة خلال عملياتها على تجمعات إرهابيي تنظيم داعش ومحاور تحركهم في عمق البادية ووصلت إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من اتجاه السخنة”.

وبين المصدر أن عمليات الجيش أدت إلى “القضاء على أعداد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير عتاد حربي وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم”.