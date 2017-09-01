اكد سادن العتبة الرضوية المقدسة، سيد ابراهيم رئيسي، خلال لقائه وزير الخارجية العراقي، ابراهيم الجعفري في مدينة مشهد، ان الانتصارات الاخيرة للشعب العراقي في مواجهة الزمر الارهابية التكفيرية كانت نتيجة الوحدة الوطنية في هذا البلد.

واعرب حجة الاسلام رئيسي في هذا اللقاء عن أمله بمواصلة الانتصارات الاخيرة في العراق ضد الجماعات التكفيرية والتي تحققت عبر مسار الوحدة الوطنية.

واضاف: اذا تم المساس بهذه الوحدة فان الانجازات ايضا ستزول، ومن ثم سيواجه الشعب العراقي تهديدات جديدة.

وأكد سادن العتبة الرضوية المقدسة على اهمية الاعتماد على الطاقات الداخلية من اجل تحقيق التنمية والتطور في الدول، وقال: في الايام الاولى لظهور داعش وانتشاره في العراق، فان البعض في العراق وحتى في ايران كانوا يتصورون ان باستطاعة اميركا هزيمة هذه الزمرة، لكن السنوات الماضية أثبتت انه بالامكان مواجهة التهديدات التي تهدد البلاد بواسطة الاعتماد على القوى الشبابية واستخدام الطاقات الداخلية.

واعتبر رئيسي ان المحبة العميقة التي يكنها الشعبان الايراني والعراقي لأهل البيت (ع) قد ارست امكانية واسعة لتواصل الشعبين، مضيفا: ان هذه الامكانية قد ضاعفت من مسؤولية الحكومتين الايرانية والعراقية لتسهيل سفر الزوار وتعزيز أمنهم لاسيما في زيارة الاربعين الحسيني.