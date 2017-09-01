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رقم الخبر: 201852 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 18:34 الاقسام: محليات  
وزير الخارجية الباكستاني يزور ايران ضمن جولة على عدد من الدول

وزير الخارجية الباكستاني يزور ايران ضمن جولة على عدد من الدول

أعلنت مصادر في الخارجية الباكستانية ان وزير الخارجية، محمد اصف زرداري، سيزور ايران في اطار جولة تبدأ الاسبوع القادم وتشمل ايضا كلا من الصين وروسيا وتركيا.

وتهدف زيارة وزير الخارجية الباكستاني  الى اجراء مشاورات مع مسؤولي هذه الدول حول التوجه الامريكي الجديد تجاه افغانستان وجنوب آسيا.

وحسب مصادر الخارجية الباكستانية ان زرداري سيصل في الاسبوع الثاني من ايلول/سبتمبر الجاري الى طهران.

في السياق نفسه اكدت النائبة في مجلس الشيوخ الباكستاني رئيسة لجنة السياسة الخارجية «نزهت صادق» ان زرداري سيجري في هذه الجولة مشاورات مع مسؤولي هذه الدول للتعرف على وجهات نظرهم بشأن التوجه الامريكي الجديد الذي اثار استياء باكستان.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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