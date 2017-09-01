أكد «متيو دوس» مستشار السياسة الخارجية للسيناتور «برني سندرز» انه لا توجد لدى مندوبة امريكا لدى الامم المتحدة «نيكي هيلي» أي معلومات أو وثيقة يعتد بها ضد ايران في الشأن النووي.

وجاءت تصريحات (متيو دوس) هذه بعد ان اصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا اكدت فيه التزام ايران بتعهداتها المنصوص عليها في خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي).

واشار دوس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الى اصرار نيكي هيلي على تفتيش المواقع العسكرية في ايران، واضاف: إن أي تفتيش ومن أجل أن يتسم بطابع مشروع وقانوني بحاجة لمعلومات موثقة حول وجود انشطة سرية ولا يمكن اللجوء الى عملية التفتيش لمجرد القول انه لماذا لا نتمكن من الوصول الى هذه المواقع.