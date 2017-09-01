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|رقم الخبر: 201851
|تاريخ النشر: أيلول 01, 2017
|الوقت: 18:31
|الاقسام: محليات
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مصدر امريكي: نيكي هيلي لا تملك دليلا ضد ايران في الشأن النووي
أكد «متيو دوس» مستشار السياسة الخارجية للسيناتور «برني سندرز» انه لا توجد لدى مندوبة امريكا لدى الامم المتحدة «نيكي هيلي» أي معلومات أو وثيقة يعتد بها ضد ايران في الشأن النووي.
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