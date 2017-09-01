توقع قائد لواء النجف الأشرف التابع لحرس الثورة الاسلامية في محافظة اصفهان (وسط)، العقيد «سيف الله رشيد زاده»، ان مراسم تشييع جثمان الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة «محسن حججي» ستقام الاحد القادم، ليوارى الثرى في مسقط رأسه بمدينة نجف اباد في محافظة اصفهان.

وفي حديث لمراسل (ارنا)، الخميس، أشار العقيد رشيد زاده الى تسليم جثامين 3 شهداء الى سوريا؛ موضحا ان اثنين من هؤلاء الشهداء لبنانيان، والجثمان الآخر وفقا للمعلومات الأولية يعود الى الشهيد حججي.

واوضح؛ ان الإجراءات اللازمة لتحديد الهوية واختبار الحمض النووي تجري حاليا في سوريا؛ مضيفاً: انه نظرا الى البيانات المعلنة من جانب الحكومة السورية فإن الجثمان يعود الى الشهيد محسن حججي.

يذكر ان الشهيد محسن حججي كان من مدافعي المراقد المقدسة في سوريا واستشهد في تموز /يوليو الماضي بعد يومين من أسره على ايدى العناصر التكفيرية لتنظيم داعش الارهابي.

من جانبها أفادت وكالة أنباء تسنيم ان السفير الايراني في سوريا استقبل اسرة الشهيد محسن حججي عقب وصولها الى دمشق.