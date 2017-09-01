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رقم الخبر: 201848 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: محليات  
العميد حاتمي: إيران ستواصل دعمها الإستشاري لجبهة المقاومة

العميد حاتمي: إيران ستواصل دعمها الإستشاري لجبهة المقاومة

أكد وزير الدفاع العميد امير حاتمي أن ايران ستواصل دعمها الإستشاري لجبهة المقاومة، وستعمل في هذا الاطار حصرا في المرحلة المقبلة رغم أن قدراتها واسعة.
وأشار حاتمي في حديث مع التلفزيون الايراني، الى أن ايران تتعامل مع دول الجوار والمنطقة والدول الاسلامية وستوسع من نطاق هذا التعاطي والعلاقات كما جاء في تأكيدات قائد الثورة الاسلامية في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الاسلامية.
وأضاف: من المؤكد أن دور الدبلوماسية الدفاعية سيكون مساعدا في منطقة تعاني أساسا من عدم الاستقرار والامن.
وحول برامج وزارة الدفاع في تطوير الصناعات الدفاعية، بيّن حاتمي أن الوزارة تنتج جميع مستلزمات القوات المسلحة في مجال الصناعات الجوية والبحرية والقتالية البرية والصواريخ والدفاعات الجوية، مشددا على أن الهدف الاساسي من ذلك إنهاء الاعتماد على الخارج ودعم وتأمين إحتياجات القوات الايرانية.
واشار الى أن ايران ستصدّر الصناعات الدفاعية للدول المستقلة بهدف توفير الأمن في المنطقة على عكس ما تقوم به الدول الاستكبارية التي تعمد لتأجيج النزاعات.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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