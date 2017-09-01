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رقم الخبر: 201847 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 18:12 الاقسام: محليات  
رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام يلتقي نائب الرئيس العراقي
في بغداد ويبحث معه القضايا ذات الإهتمام المشترك

رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام يلتقي نائب الرئيس العراقي

إلتقى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام بالجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله سيد محمد هاشمي شاهرودي ببغداد، نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واكد آية الله هاشمي شاهرودي خلال هذا اللقاء، ان ادعاء اميركا بمواجهة داعش إدعاء زائف، موضحا ان واشنطن تستخدم هذا التنظيم الارهابي التكفيري لاحتواء تيار الصحوة الاسلامية وتجزئة العالم الاسلامي.
وشدد كذلك على يقظة وتضامن الشعوب، مضيفا: نتوقع من الدول الاسلامية ان تتصدى للجماعات التكفيرية والمؤامرات الاميركية ومن بينها إثارة الفتن الطائفية والعرقية والنعرات الدينية.
من جانبه أعرب نائب الرئيس العراقي نوري المالكي خلال لقائه آية الله هاشمي شاهرودي ومحسن رضائي رئيس وامين مجمع التشخيص، عن شكره لدور ايران الايجابي في مختلف شؤون العراق السياسية والاقتصادية.
وعبّر المالكي عن سروره للقاء المرجع الديني البارز سماحة آية الله هاشمي شاهرودي والوفد المرافق له خلال زيارته للعراق، واعرب عن تمنياته بان تؤدي هذه الزيارة الى توطيد العلاقات الاستراتيجية بين ايران والعراق.
واعتبر المالكي ان الانتصارات الاخيرة التي حققها الجيش والشعب العراقي في الحرب ضد الارهاب، تحققت بفضل الدور البنّاء لعلماء الدين في التعبئة الشعبية وتضامن مختلف شرائح الشعب وتأييد أصدقاء الشعب العراقي وحلفائه الاستراتيجيين وخاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية، مقدما الشكر والإمتنان لهم.
وشرح نائب الرئيس العراقي كذلك أرضيات الوحدة الوطنية والإنجازات الكبيرة والرائعة لتضامن الشعب العراقي، مؤكدا ان استمرار هذه الانتصارات رهن بمزيد من إهتمام النخب العراقية بمقومات (الوحدة والأمن والأواصر الوطنية).
وكان مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي، قد أعلن الخميس، عن وصول رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى بغداد.
وقال مكتب حمودي في بيان مقتضب: إن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ همام حمودي إستقبلا في بغداد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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