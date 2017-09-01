* امير قطر يعرب عن تقديره لمواقف ايران المبدئية في دعمها لبلاده لمواجهة العقوبات المفروضة عليها * الرئيس التركي يشدد على ضرورة التعاون بين طهران وانقرة لمعالجة القضايا والمشاكل الاقليمية

اكد الرئيس روحاني على رغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تعزيز العلاقات الاخوية بين ايران والدول الاسلامية في المنطقة، مرحبّاً بتطوير وتوطيد العلاقات بين ايران وقطر باعتبارهما بلدين صديقين في المنطقة اكثر فاكثر.

وفي اتصال هاتفي جاء بمبادرة امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، قال الرئيس روحاني: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بان ما فرض على قطر يعتبر امرا غير عادل من شأنه ان يؤدي الى المزيد من التوتر بين دول المنطقة وان طهران تبذل كافة مساعيها للتعاون مع الدوحة لما يسهم في استقرار المنطقة.

واكد على أهمية التشاور الإقليمي بين ايران وقطر وتعزيز اسس التعاون وبذل جهود مشتركة لضمان المصالح المشتركة لكلا البلدين.

من جانبه هنّأ امير قطر خلال هذا الإتصال الهاتفي الرئيس روحاني والحكومة والشعب الايراني بحلول عيد الاضحى المبارك وقال: إن قطر تتطلع الى تعميق وتوطيد علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في شتى المجالات وتعتبر توسيع العلاقات بانه يخدم مصالح الشعبين القطري والايراني والمنطقة.

وأعرب عن تقديره للمواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم قطر لمواجهة العقوبات غيرالعادلة المفروضة على بلاده وقال: إن قطر حكومة وشعباً تقدّر موقف ايران الرافض للعقوبات وفتحها لحدودها الجوية والبحرية والبرية امام بلاده.

وصرح؛ ان الآفاق المستقبلية لتوسيع التعاون بين طهران والدوحة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية واضحة تماما وهي تبعث على الامل قائلاً: إن قطر مستعدة لتعزيز علاقاتها مع ايران في كافة المجالات اكثر من ذي قبل.

وفي إتصال هاتفي آخر جاء بمبادرة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الخميس، هنّأ الرئيس روحاني الحكومة والشعب في تركيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ وقال: إن الحكومة الايرانية الثانية عشرة لديها الإرادة والعزيمة لتطوير العلاقات الودية والوثيقة مع تركيا باعتبارها دولة صديقة وجارة لها.

ورحب روحاني بالعلاقات المتنامية بين ايران وتركيا خلال الأشهر الأخيرة وقال: اننا شهدنا تطورات أساسية وتحركاً في العلاقات بين البلدين ؛ مضيفاً: في ظل إرادة المسؤولين ومساعيهم في كلا البلدين وتشكيل المجلس الأعلى للتعاون بين طهران وأنقرة نستطيع ان نقوم بتطوير التعاون المشترك وبما يؤدي الى التسريع في وتيرة تنمية العلاقات الثنائية بين الجانبين.

واشار الرئيس روحاني الى ضرورة تعزيز التعاون والتشاور بين ايران وتركيا في اطار تسوية القضايا والمشاكل الاقليمية؛ قائلاً: إن الظروف الحساسة التي تسود حاليا المنطقة تقتضي تعاون البلدان لإرساء الإستقرار والأمن وتعزيزهما أكثر من ذي قبل.

واعرب الرئيس الايراني عن أسفه لانعدام الاستقرار والصراع في عدد من بلدان المنطقة وحرمان شعوبها من الهدوء؛ مصرحا بقوله: إننا نرغب كثيرا بان تتمتع كافة شعوب المنطقة من بركات عيد الاضحى المبارك.

وقال روحاني: إن بعض القوى تحاول فرض إملاءاتها على المنطقة على حساب شعوبها؛ موكدا ان ايران ترى بان بعض النزعات الإنفصالية والمشاكل الموجودة في المنطقة لاتخدم الاسلام والاستقرار فيها.

واشار الى ان الامن لم يستتب بعد في العراق وسوريا تماما وقال: إن ايران وتركيا باعتبارهما قوتين إقليميتين كبيرتين يجب ان تلعبا اليوم دورهما أكثر من ذي قبل لإرساء الاستقرار والامن في المنطقة.

وفي الختام اعرب الرئيس روحاني عن أسفه للأحداث الحاصلة في بورما ضد المسلمين؛ مؤكدا ان ايران لم ولن تقبل بممارسة أي ظلم واضطهاد ضد المسلمين في كافة ارجاء العالم وتدينه.

من جانبه، هنأ الرئيس التركي خلال هذا الاتصال الهاتفي حلول عيد الاضحى المبارك وبدء فترة عمل الحكومة الايرانية الثانية عشرة؛ معربا عن ثقته بان العلاقات والتعاون بين ايران وتركيا ستستمر وبشكل أفضل في ظل الحكومة الايرانية الجديدة.

واعتبر اردوغان تشكيل المجلس الأعلى للتعاون بين ايران وتركيا واللقاءات والعلاقات بين مسؤولي البلدين بأنها تسهم في التعزيز الشامل للعلاقات بين طهران وانقرة؛ مؤكدا ان الحكومة التركية لديها الإرادة والعزيمة لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع ايران.

واعرب الرئيس التركي عن أسفه بشأن الظلم والاضطهاد التي يمارس ضد المسلمين في بورما؛ مشددا على ضرورة التضامن بين ايران وتركيا لمعالجة القضايا الإقليمية؛ واضاف: إن تعزيز وتوطيد التعاون والتضامن بين البلدين يشكل خطوة هامة للغاية وقيّمة لمعالجة المشاكل في المنطقة.