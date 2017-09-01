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رقم الخبر: 201845 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 17:51 الاقسام: محليات  
ممثل الآثوريين في البرلمان يهنئ قائد الثورة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ممثل الآثوريين في البرلمان يهنئ قائد الثورة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ ممثل الاثوريين في مجلس الشورى الاسلامي، الامين العام للاتحاد العالمي للاثوريين «يوناتن بت كليا»، سماحة قائد الثورة الاسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وجاء في بيان التهنئة الذي بعث بها «بت كليا» بالمناسبة ان عيد الأضحى يجسّد العبودية وسعادة الانسان امام الباري تعالى.
وهنأ الامين العام للاتحاد العالمي للاثوريين في ايران، سماحة قائد الثورة الاسلامية وجميع مسلمي العالم بهذه المناسبة المباركة؛ مؤكدا ان الاثوريين في ايران طالما وقفوا الى جانب كافة ابناء الشعب الايراني وفي مختلف الظروف؛ ومعربا عن امله باستتباب اسس الأمن والسلام في العالم.
وفي الختام تمنى بت كليا، لسماحة قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني العظيم، السعادة والازدهار المستدام.
 
 
 
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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