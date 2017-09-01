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|رقم الخبر: 201845
|تاريخ النشر: أيلول 01, 2017
|الوقت: 17:51
|الاقسام: محليات
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ممثل الآثوريين في البرلمان يهنئ قائد الثورة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
هنأ ممثل الاثوريين في مجلس الشورى الاسلامي، الامين العام للاتحاد العالمي للاثوريين «يوناتن بت كليا»، سماحة قائد الثورة الاسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
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