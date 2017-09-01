هنأ ممثل الاثوريين في مجلس الشورى الاسلامي، الامين العام للاتحاد العالمي للاثوريين «يوناتن بت كليا»، سماحة قائد الثورة الاسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في بيان التهنئة الذي بعث بها «بت كليا» بالمناسبة ان عيد الأضحى يجسّد العبودية وسعادة الانسان امام الباري تعالى.

وهنأ الامين العام للاتحاد العالمي للاثوريين في ايران، سماحة قائد الثورة الاسلامية وجميع مسلمي العالم بهذه المناسبة المباركة؛ مؤكدا ان الاثوريين في ايران طالما وقفوا الى جانب كافة ابناء الشعب الايراني وفي مختلف الظروف؛ ومعربا عن امله باستتباب اسس الأمن والسلام في العالم.

وفي الختام تمنى بت كليا، لسماحة قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني العظيم، السعادة والازدهار المستدام.