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|رقم الخبر: 201844
|تاريخ النشر: أيلول 01, 2017
|الوقت: 17:44
|الاقسام: محليات
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مصرع وإصابة عشرات الطالبات إثر انقلاب حافلة جنوب البلاد
اعلن سعيد اجرائي الخبير بمركز ادارة الطوارئ في مدينة داراب في محافظة هرمزكان (جنوب) ان حافلة تقل مجموعة من الطالبات تعرضت لحادث اسفر عن مقتل 9 منهن و كذلك اصابة 35 آخرين.
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