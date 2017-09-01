اعلن سعيد اجرائي الخبير بمركز ادارة الطوارئ في مدينة داراب في محافظة هرمزكان (جنوب) ان حافلة تقل مجموعة من الطالبات تعرضت لحادث اسفر عن مقتل 9 منهن و كذلك اصابة 35 آخرين.

واوضح اجرائي في حديث لمراسل ارنا، ان حادث انقلاب الحافلة وقع عند الساعة الثالثة و 59 دقيقة من فجر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة و 29 دقيقة من مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

واضاف انه تم ارسال 13 سيارة اسعاف الى مكان الحادث لنقل المصابين الى المستشفى، لافتا الى ان 13 منهن في حالة حرجة .

وكانت الحافلة متجهة من محافظة هرمزكان الى مدينة شيراز حينما تعرضت للحادث قرب مدينة داراب الواقعة على بعد 225 كيلومترا الى الجنوب الشرقي من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.