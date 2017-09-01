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رقم الخبر: 201842 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 17:35 الاقسام: محليات  
ايران تواسي أسر ضحايا الاعصار هارفي

ايران تواسي أسر ضحايا الاعصار هارفي

* اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن اسفه للاضرار الناجمة عن الاعصار هارفي الذي ضرب مناطق في الولايات المتحدة الاميركية..
اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن اسفه للاضرار الناجمة عن الاعصار هارفي الذي ضرب مناطق في الولايات المتحدة الاميركية، مخلفا العشرات من القتلى والمفقودين، معبرا عن مواساته للمنكوبين واسر الضحايا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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