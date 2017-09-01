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|رقم الخبر: 201842
|تاريخ النشر: أيلول 01, 2017
|الوقت: 17:35
|الاقسام: محليات
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ايران تواسي أسر ضحايا الاعصار هارفي
* اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن اسفه للاضرار الناجمة عن الاعصار هارفي الذي ضرب مناطق في الولايات المتحدة الاميركية..
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