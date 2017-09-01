* اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن اسفه للاضرار الناجمة عن الاعصار هارفي الذي ضرب مناطق في الولايات المتحدة الاميركية..

اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن اسفه للاضرار الناجمة عن الاعصار هارفي الذي ضرب مناطق في الولايات المتحدة الاميركية، مخلفا العشرات من القتلى والمفقودين، معبرا عن مواساته للمنكوبين واسر الضحايا.