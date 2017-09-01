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رقم الخبر: 201841 تاريخ النشر: أيلول 01, 2017 الوقت: 17:12 الاقسام: محليات  
قائد فيلق بيت المقدس: الأمن الكامل مستديم في محافظة كردستان

قائد فيلق بيت المقدس: الأمن الكامل مستديم في محافظة كردستان

قال قائد فيلق بيت المقدس في محافظة كردستان العميد محمد حسين رجبي "ان استراتيجية النظام في هذه المحافظة هي الامن المستديم لابناء الشعب ومن حسن الحظ فان الامن الكامل مستديم في هذه المنطقة".
ولفت العميد رجبي  في كلمة ألقاها في مراسم تكريم يوم تعبئة الموظفين في محافظة كردستان الى ان  هذه المحافظة  الايرانية تتمتع بامن  كامل رغم  ارتفاع مؤشرات انعدام الأمن ووجود حدود لم تحدد  فيها العديد من المعايير والمناطق  الحدودية المغلقة.
واشاد قائد فيلق بيت المقدس في محافظة كردستان بالتنسيق بين المسؤولين والمؤسسات و الدوائر و قوات الشرطة والامن في محافظة كردستان  واصفا هذا التنسيق بانه قل نظيره.
واضاف العميد رجبي: ان استراتيجية النظام في محافظة كردستان هي استتباب الامن المستديم  لابناء الشعب  والامن الاستراتيجي لكافة المؤسسات والدوائر، وهذا يعد مصدر قوة بحيث يجب ان ندرك قدره ومكانته  ويجب بذل الجهود و إيلاء الاهتمام من اجل تعزيزه.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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